Il Giacobazzi a San Benedetto per agguantare il secondo posto

Doppia trasferta nella 17^ di Serie B per Giacobazzi Modena e Highlanders Formigine. I formiginesi sono di scena (14,30) sul campo del Firenze con un rassicurante margine di +14 sull’ultimo posto che vale la C, i biancoverdeblù invece cercano la quinta vittoria di fila a San Benedetto del Tronto (14,30) che potrebbe valere il sorpasso al 2° posto sul Florentia, sconfitto ieri 44-16 nel big match dalla capolista Viadana e ora solo a +3 su Modena. "Siamo consapevoli che il difficile deve ancora arrivare e che avere una flessione in questa fase della stagione potrebbe vanificare tutti i nostri sforzi – spiega il pilone Francesco Malisano – Veniamo da quattro vittorie di fila, ma la distanza delle prime è rimasta la stessa o quasi: non possiamo concederci un turno di relax, tantomeno in una trasferta insidiosa come quella di San Benedetto".

Le altre della 17^ giornata: Imola-Bologna, Cus Siena-Lions Amaranto, Viadana B-Florentia. Riposa: Jesi.

Classifica: Viadana B + 75, Florentia + 66, Giacobazzi Modena 63, Bologna Rugby 49, Firenze 45, Jesi 26, Highlanders Formigine 21, UR San Benedetto 20, Cus Siena, Lions Amaranto 16, Imola 7.

d.s.