Il Giacobazzi ritrova il successo a Gubbio. Aggancia così il Bologna al secondo posto

Obiettivo centrato per il Giacobazzi, che espugna Gubbio 28-19 e ritrova il sorriso dopo il mezzo passo falso con San Benedetto agganciando il Bologna al 2° posto mentre la capolista Romagna resta a +6. Notte fonda invece ancora per gli Highlanders Formigine travolti 43-0 a Jesi e sempre ultimi. Modena parte bene e passa dopo 7 minuti con la meta di Rodriguez. Poi Crotti sorprende una difesa biancoverdeblù e Gubbio al 16’ raddoppia con Pretotto. Nei 10’ finali del primo tempo Modena trova la meta del sorpasso grazia a Mazzi. Nella ripresa Modena mette nelle condizioni Cevolani di marcare nei pressi della bandierina, poi in ripartenza da mischia con Musajo. Capitan Michelini fa quattro su quattro alla trasformazione e porta i suoi su un confortevole 28-12. Incassato il punto bonus, Modena si rilassa, mentre Gubbio resta agganciato alla partita e con la meta realizzata e trasformata da Crotti si riporta a ridosso nel punteggio, quando alla fine del match mancano più di 10 minuti. Nel finale i biancoverdeblù soffrono, ma non si prendono troppi rischi e il tabellone non cambierà più. Le altre gare del 7° turno: Romagna-Bologna 51-29 (5-1), Rugby Pieve-Firenze 55-7 (5-0), UR San Benedetto-Colorno B 14-39 (0-5), Cus Siena-Lions Amaranto 23-19 (5-1). Classifica: Romagna 33, Giacobazzi Modena, Bologna Rugby 27, Colorno B 23, Rugby Pieve 21, Jesi 19, Cus Siena 15, San Benedetto 14, Gubbio 13, Lions Amaranto 10, Firenze 4, Highlanders Formigine 1.