Il giocatore alla kermesse ’Sciocolà’. Magnino e i gol dei centrocampisti: "La fluidità offensiva va ritrovata»

Ospite assieme a Luca Tremolada della kermesse ’Sciocolà’ in centro a Modena, Luca Magnino ha anticipato i temi della sfida di domani con la Ternana in cui il Modena vuole completare una settimana fin qui quasi perfetta con i 4 punti fra Bari e Brescia. "La vittoria in casa ci manca molto – ha spiegato – soprattutto per i tifosi. Siamo carichi dopo Brescia, arriviamo da due ko casalinghi dove abbiamo fatto due ottime prove con Venezia e Palermo e abbiamo l’occasione per tornare al successo. Il nuovo modulo? Con il 3-4-1-2 ho già giocato e nella mediana a due centrali il mister mi chiede di curare di più la fase difensiva, mentre giocando a tre devo cercare di più l’incursione". Bianco più di una volta ha detto che si attende qualche gol in più dai centrocampisti. "Ha ragione – ribadisce Magnino – che non segna dal 19 maggio scorso col Sudtirol –, lo chiedo anche a me stesso, dobbiamo migliorare coi tempi di inserimento e speriamo che l’occasione per sbloccarci sia già con la Ternana. A Brescia abbiamo vinto ma creando meno davanti, dobbiamo metterci quella grinta e ritrovare quella fluidità offensiva per finalizzare al meglio. La classifica? La nostra forza è sempre stata quella di ragionare solo gara per gara, sapevamo che il primo posto dopo 3 turni significava poco perché in campionato ci sono squadre più attrezzate di noi. Conosciamo bene la nostra forza e i nostri limiti, solo più avanti vedremo dove saremo".