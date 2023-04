Il giovanissimo Richeldi centra il tris stagionale Esordienti, Orlandi chiude terzo a Riccione

Il terzo gradino del podio dell’esordiente carpigiano Giacomo Orlandi ed il tris stagionale del giovanissimo Flavio Mattia Richeldi (foto) a Rolo(Re) spiccano tra i risultati del ciclismo modenese che oggi vedrà il pavullese Luca Covili al via del Tour of the Alps. A Riccione tra gli esordienti vittoria del lombardo Lorenzo Invernizzi che ha superato allo sprint il marchigiano Micanti e Giacomo Orlandi (Pol.S.Marinese) mentre Nicolò Fiumara (Cicl.Maranello) ha colto una positiva 9° piazza. Tra gli esordienti del 2° anno,con il campione regionale Marcello Pelloni costretto al ritiro per incidente meccanico sono giunti a ridosso della top ten Samuele Boschetti (Cicl,Maranello) e Simone Pelloni tra quelli del 1° anno. A Rolo nel 21° G.P.Righetta organizzato dalla Ciclistica Novese con ben 220 atleti hanno dominato gli atleti extraprovinciali con il solo Flavio Mattia Richeldi (Ciclistica Maranello) che è salito sul gradino più alto del podio tra i G3, tra i gialloblù andando a cogliere il suo terzo sigillo stagionale. Questi gli altri modenesi i sul podio. G2M: 3° Thomas Bellentani (Sozzigalli); G2F: 2° Kiara Bombarda (Cicl.Novese)- 3° Stefania Ilaria Scienteie (idem); G5F: 2° Valentina Tasselli (Cicl.Novese). Tra le società si è imposta la Pol.Torrile Parma che ha preceduto la Ciclistica Novese. Lo juniores modenese Armin Caselli (Team Cicli Paletti) si è confermato nella top ten nel 1° Memorial Davide Rebellin vinto dall’azzurro Thomas Capra. Oggi scatterà dal Tirolo in Austria la prima tappa del Tour of the Alps gara a tappe World Tour con obiettivo migliorare la condizione per il Giro d’Italia cercando un piazzamento nella top ten in questa impegnativa gara, dove ha debuttato quattro anni orsono con la maglia azzurra tra i migliori della classifica giovani. Andrea Giusti