Il gol anche senza Saporetti

Alzi la mano chi si è accorto che nelle ultime 2 giornate al Carpi è mancato il suo goleador principe Simone Saporetti. L’emergenza offensiva è stata trasformata dai biancorossi in opportunità per chi aveva avuto meno spazio. A fare la differenza nei due successi con Sant’Angelo e Victor, conditi da 6 reti segnate, sono stati gli accorgimenti tattici di mister Serpini, che ha adattato il suo 4-3-1-2 alle caratteristiche dell’avversario, ottenendo ottime risposte dai 4 giocatori offensivi rimasti a disposizione senza Saporetti, tutti in rete. A Sant’Angelo ha scelto Larhrib e Sall con alle spalle Tentoni per mettere in difficoltà con la velocità i due centrali "di peso" dei lombardi Uggè e Pecorini e 2 dei 3 gol sono arrivati proprio da Larhrib e Sall. Con il Victor gli attaccanti poi hanno fatto en plein, firmando con una rete a testa il 3-1. Anche qui a fare la differenza è stato l’atteggiamento tattico, con Serpini che ha schierato Cortesi a destra e Larhrib a sinistra ai lati di Sall in un inedito 4-3-2-1 per andare all’uno contro uno con i tre difensori dei sammarinesi. E proprio così sono nate le prime 2 reti di Cortesi e Sall, mentre la festa dell’attacco biancorosso è stata completata dal tris di Arrondini, che ha segnato la sua terza rete stagionale da subentrato. Sei reti in 180’ che hanno fatto passare in secondo piano l’assenza di Saporetti, costretto a saltare anche la sfida di domenica a Corticella, che aprirà la prima settimana da 3 impegni ravvicinati della stagione: sul camp dei bolognesi, poi mercoledì 1 col Sangiuliano (giorno del rientro di Saporetti) e domenica 5 nella super sfida sul campo della capolista Ravenna. Un trittico che porterà a un po’ di rotazione, nella quale potrebbe trovare posto in attacco dal 1’ anche Massimiliano Rossi, entrato molto bene nelle ultime due sfide e ormai pronto per una maglia da titolare.

La sconfitta di Forlì ha fatto saltare la settima panchina in 7 giornate nel girone: la Pistoiese ha esonerato mister Consonni e oggi dovrebbe annunciare Manolo Manon.

In vista del turno infrasettimanale dell’1 novembre per ora 5 gare del prossimo turno sono state anticipate da domenica 29 (dove rimane Corticella-Carpi alle 14,30) a sabato 28: Lentigione-Aglianese (15), Sant’Angelo-Mezzolara (16,30), Prato-Forlì (14,30), Pistoiese-Progresso (15) e Borgo-Certaldo (15).

Davide Setti