Il gran finale dei master gialloblù: settebello di maglie tricolore

Brillante finale nella stagione ciclocrossistica 202223 dei master gialloblù con un settebello di maglie tricolore. Negli assoluti di Ostia Antica (Roma) della federciclismo sono saliti sul gradino più alto del podio Giulia Ballestri (Emiliana Bike), Stefano Nicoletti (idem) tra gli M6 e Gianfranco Mongardi (Spilla Team Spilamberto) tra gli M8 completati dall’argento di Davide Montanari e dal bronzo di Remo Bardelli entrambi dello Spilla Team Spilamberto. A Torre di Palme (Fermo) ai campionati tricolori master Uisp hanno centrato il bersaglio pieno per i colori modenesi Erika Gianni (Team Bike XP), Mario Baschieri (Gr.Bici Vignola), Massimo Corti (Hill Ctcling) e Mimmo Toni (Team Iaccobike Sassuolo).

Sempre per i master si è concluso la 12^ edizione del Trofeo Modenese. Questi i vincitori di categoria nel ciclocross.W; Erika Gianni (Team Bike Xp); M1: Nicolas Lanfredi (Chero Sfrenati); M2: Filipo Kupilik (Racing); M3: Alessio Copercini (Uisp Pr); M4: Paolo Strullato (Chero Group); M5: Massimo Corti (Hill Cycling); M6: Stefano Nicoletti (Hicari-Stemax); M7-M8: Mimmo Toni (Iaccobike); Classifica Mtb. W: Sara Botti (Hicari Stemax); M1: Simon Franciosi (Moddlover); M2: Cristian Severi (Bike Fun); M3; Giovanni Ceglia (New Bike); M4: Christian Montoro (BHS Team); M5: Cristian Gallina (Formigosa); M6: Gianluca Portioli (New Bike); M7-M8: Renato Rivi (Hill Cicling ).

Andrea Giusti