Il grande futsal sbarca a Cavezzo Mc-Mantova in diretta su Sky sport

Sarà un giorno storico quello che Cavezzo vivrà fra 48 ore, domenica 12, con l’arrivo delle telecamere di Sky Sport che trasformeranno il PalaCavezzo in SkySport Arena per quattro ore di grande futsal. Alle 18,15 si comincia con la sfida della Serie A femminile fra Orange Rovigo e Kick Off Milano, poi il clou alle 20,45 con il posticipo della 7^ di ritorno di A2 fra i padroni di casa del Modena Cavezzo e il Saviatesta Mantova, tutto in diretta SkySport. "Ci riempie d’orgoglio essere stati scelti per questo evento - racconta Andrea Bavutti, vice presidente di MC Futsal (nella foto) – e che Sky e la Divisione abbiano deciso di spostare per una domenica la Sky Arena di Salsomaggiore a Cavezzo. L’ultima volta che sono venute in paese le telecamere dei grandi network era purtroppo nel 2012, per testimoniare la devastazione del terremoto, ma quella di domenica sarà una grande festa, in cui contiamo di fare sold out al palasport". L’ingresso all’evento sarà gratuito e, assieme al Comune, il Modena Cavezzo ha coinvolto tutte le realtà sportive limitrofe: ci sarà al gran completo il settore giovanile gialloblù, poi fra le altre la Polisportiva Cavezzo, il Limidi calcio con i suoi bimbi e nei due intervalli delle gare si esibiranno le ragazze della scuola di danza Ritmica Uisp Medolla. Una vetrina d’eccezione anche per il Modena Cavezzo di coach Checa decimo a -3 dalla zona playoff, che ospita in un derby molto sentito il Mantova quinto a +5. "Centrare i playoff varrebbe già il salto nella nuova A2 Elite – prosegue Bavutti – un eventuale palcoscenico per cui la nostra società sarebbe pronta. I ragazzi stanno facendo una grande annata in un girone difficilissimo e il derby contro un avversario forte come Mantova ci dà ulteriori grandi motivazioni".

Davide Setti