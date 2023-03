Il grande omaggio del Panathlon alla pallavolo

La suggestiva cornice del Salone d’Onore dell’Accademia Militare di Modena è stata lunedì sera la sede per l’ormai classico appuntamento dedicato al Panathlon Modena a Modena Volley e alla pallavolo. Un appuntamento diventato negli anni un punto fermo per il club modenese, come sottolineato dalla presidente Maria Carafoli nel suo intervento di saluto, dopo quello in apertura di serata del comandante dell’Accademia, il generale Davide Scalabrin. Sul palco gli interventi dei vari ospiti d’eccezione della cena, tra cui in primis Giulia Gabana: "La Coppa Cev? È un nostro obiettivo portarla a casa – ha raccontato la presidente di Modena Volley –. Il prossimo anno costruiremo una squadra con le stesse ambizioni di quella di quest’anno, posso garantire che il mio impegno e quello della famiglia Storci (presente Christian, ndr) sarà sempre massimo e che rimarremo qui a lungo". Dopo di lei il dg Andrea Sartoretti ha di fatto confermato la permanenza di Andrea Giani sulla panchina gialloblù: "Ha un contratto per più anni e in questa stagione lo staff tecnico ha fatto molto bene". Spazio poi ai giovani, Rinaldi, Sala, Sanguinetti e Gollini, ma anche ad Andrea Giani ("da ora in poi saranno tutte finali") ma anche ai ‘grandi vecchi’ Rossini e Bruno. Proprio il palleggiatore brasiliano, stuzzicato dal presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ("giocherà fino a 58 anni") ha risposto presente alla sua permanenza a Modena: "Non so se continuerò proprio fino a quell’età – ha risposto ridendo Bruno – ma finché avrò questa voglia lo farò e lo farò qui a Modena. Questa stagione è stata speciale per me, perché ho avuto lo stimolo di far crescere tanti giovani".

Oltre al già citato Bonaccini, in sala anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, che ha parlato della riqualificazione del PalaMolza, gli assessori Baracchi e Bortolamasi, il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Molinari, Eugenio Gollini e Alessandro Clò per Fipav, Davide Vaira e Paolo Viganò del Modena Calcio, il presidente del Consorzio Cimone Luciano Magnani, i giornalisti Barbara Manicardi ed Ettore Tazzioli (il Resto del Carlino Modena e Trc) e Stefano Aravecchia, responsabile delle pagine sportive della Gazzetta di Modena. Nel corso della serata la stessa Maria Carafoli ha annunciato una raccolta fondi promossa dal Panathlon per il progetto ’Radioterapia a colori’, in favore dei pazienti pediatrici del reparto di Radiologia del Policlinico. a.t.