Come era prevedibile, la sconfitta di misura subita sabato da una rimaneggiatissima Symbol Amatori, ha fatto perdere ai gialloblù di Scutece il primo posto in classifica: la prima sconfitta del tecnico modenese arriva ampiamente immeritata, contro un Correggio cinico nello sfruttare le poche occasioni da rete offerte dai gialloblù, ma anche bravo ad impedire ai modenesi di andare al tiro. Il week end nero della Symbol è completato dalla sconfitta casalinga subita dalla squadra femminile ieri mattina, nel derby contro la Scandianese: le gialloblù di Manfredini limitano i danni rispetto alla gara giocata in coppa Italia, ma non riescono però a segnare neppure una rete, per la seconda gara consecutiva. Sorride il clan della Scomed Bomporto, nonostante la severa sconfitta patita nella finale della Coppa Italia di serie C: già il fatto di essere a Vicenza era un successo per la giovanissima squadra modenese, ed il fatto che gli avversari dell’Asiago sia dovuti ricorrere ai giocatori della squadra di serie A, per vincere il Trofeo, è un successo per i giovanissimi gialloblù.

I risultati: Hockey A2, 6^ G.: Symbol Amatori Modena - Correggio 1-2; Trissino – R.Bassano 5-1; Scandiano - Thiene 2-1; Seregno - Breganze 2-4; Montecchio Prec. - Azzurra NO 3-4. Classifica: Breganze punti 14, Trissino 13, Scandiano 12, Symbol Amatori 11, Azzurra 10, Thiene 9, Correggio 7, R. Bassano 6, Seregno 2, Montecchio Prec. 1.

r.c.