"Il lavoro ci premia, sempre più agguerriti"

Protagonista del terzo ma anche e soprattutto dei doppi cambi, ormai un classico della stagione della Valsa Group, Nicola Salsi si gode gli applausi del PalaPanini per un paio di pregevoli alzate a una mano e un risultato che non era scontato alla vigilia, la semifinale di Coppa Cev: "Fin da subito siamo entrati con l’atteggiamento giusto, lasciando poco campo ai nostri avversari – le parole del vice Bruno – e abbiamo fatto vedere che il lavoro svolto finora in palestra è servito. Si vede parecchio che siamo cresciuti, migliorando anche nell’approccio alle partite. Ora ci attende il bello della stagione e di questa coppa".

Il doppio cambio ormai sistematico? "Una bella conquista per noi, una responsabilità perché anche se sono pochi punti possono servire alla squadra per girare un parziale o per vincerla. Per me e Sala è una bella vetrina". Verona? "Tutte giocano, non esistono partite facili e sappiamo che sarà una lotta, ma andiamo in Veneto per proseguire nel nostro cammino. Trento? Ci pensiamo tanto, vorremmo arrivare all’ultima di campionato per giocarci davvero in uno scontro diretto lo spareggio per il secondo posto. Però prima ci sono altre due partite". Così Lorenzo Sala (in foto, Corradini), il ‘finisher’ di tutti e tre i set di ieri sera: "Ci importava solo del nostro gioco, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto Giani limitando gli errori e trovando lucidità quando serviva. Chiudere i set? È sempre una bella responsabilità, vuol dire che gli alzatori si fidano di me. Per ciò che riguarda la Coppa Cev non era scontato arrivare in semifinale, ora saremo ancora più agguerriti: puntiamo alla finale. Intanto andiamo a Verona sciolti, sapendo che sarà difficile come sempre quest’anno".

a.t.