Il Limidi sogna già la promozione

Può arrivare oggi la prima promozione nei dilettanti (tutti in campo alle 14,30). In Terza ’B’ il Limidi capolista a +11 sul San Paolo è in Seconda se vince a San Vito, oppure se pareggia ma il San Paolo non vince a Magreta o anche perdendo se il San Paolo perde e il 4Ville terzo a -12 non batte la Rinascita Budrione.

Prima ’E’. Due gli anticipi giocati ieri. Nella zona calda vittoria d’oro per il San Damaso, che batte 3-2 il Pontevecchio. Pesante ko 2-0 in casa per il Solignano (che resta quart’ultimo).