Il Luneburg ci crede , Modena riduce i danni

di Alessandro Trebbi

LUNEBURG (GERMANIA)

A fine terzo set Modena ha rivisto da vicino i fantasmi di Tours, quando esattamente lo stesso giorno, l’11 gennaio del 2021, aveva perso 3-1 il match di andata degli ottavi di Coppa Cev, prologo all’eliminazione. Una partita difficilissima, un avversario tosto, un arbitraggio che definire discutibile è un eufemismo. Con una reazione veemente però Bruno e compagni hanno portato a casa il quarto set, ed erano anche arrivati per primi al match point nel tie-break, non riuscendo però a chiuderlo. Nel ritorno ‘basterà’ vincere da tre allora, 3-0 o 3-1, per passare il turno, ma i tedeschi dell’Svg Luneburg hanno dimostrato di non essere una squadra qualificata per caso: veloci, tenaci, con un gioco vario e tanta difesa, i ragazzi di Hubner hanno saputo mettere in difficoltà la Valsa Group dal primo all’ultimo punto e faranno lo stesso al ritorno. Dal canto suo Giani ha rischiato con Marechal e Krick in campo dal primo minuto, non ripagato dalla prestazione dei due, la dimostrazione che purtroppo Modena deve fare con le forze che ha se vuole vincere certe partite.

La partita. L’Arena LKH di Luneburg è caldissima, piena in tutti i suoi tremila posti e rumorosa fino a essere assordante. Un ambiente splendido. In campo Giani cambia la formazione schierando Marechal con Rinaldi di banda e Krick e Bossi al centro. La formazione dei padroni di casa è con Worsley al palleggio, Maase opposto, Cowell ed Ewert di banda, Schnitzer ed Eshenko al centro e l’altro Worsley libero. Un set fin da subito senza storia, con Krick e Marechal entrambi in difficoltà. Entrano allora Ngapeth e Sanguinetti, ma la musica non cambia subito: il 21-15 che diventa 25-19 con due errori di Rinaldi. Giani riparte da Ngapeth e Sanguinetti nel secondo ma è ancora Luneburg a fare il ritmo: 10-7 con due ace di Cowell. Ngapeth sale di tono allora: 10-13 sul servizio di Bruno che procura anche due rigori. Modena va a set point ma Eshenko mura Ngapeth per il 24-24, una trattenuta di Maase regala il 25 alla Valsa Group ma è solo al quinto set ball che Modena chiude con Sanguinetti 26-28. Nel terzo Modena va avanti ma Lagumdzija si fa murare il 16-16 e da lì è di nuovo bagarre. Ewert mura Ngapeth per il 21-20 e lo stesso Ngapeth subisce da Maase l’ace del 22-20 e la murata del 23-20 da Schnitzer. Dal 24-21 Modena va 24-24 con due errori in attacco dei tedeschi che però non sbagliano più mentre Modena torna pasticciona: il 28-26 al sesto set point è un ace di Cowell su Rossini. Ngapeth deve farsi perdonare il black out precedente, Modena va 8-14 anche se l’arbitro fischia un’incredibile invasione a Rinaldi che poi viene murato (14-16). Lo stesso schiacciatore si fa perdonare con l’ace del +4 prima che Sanguinetti muri Ewert per il 16-21. Modena va a vincere 18-25.

Nel tie-break al cambio campo è 8-4 Luneberg, Modena pareggia prima a 10 e poi a 12, Lagumdzija sorpassa sul 13-14. Modena non sfrutta due match ball, Schnitzer mura Lagumdzija per il controsorpasso e il primo match point tedesco, con Sanguinetti che spara out, è quello buono per il 17-15 finale.