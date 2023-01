Il lutto nel mondo dei motori: addio all’ex pilota Pantaleoni

Lo sport modenese piange Graziano Pantaleoni (foto), scomparso a 86 anni. Nato a Rubiera, ma trasferito in città da giovane, è stato sportivo a 360 gradi fra tennis, motori e golf. Titolare di una ditta di abbigliamento, ha coltivato la sua passione in gioventù per il tennis, con i tanti successi ottenuti con il Tennis Modena. Poi grazie al fratello Pierluigi, noto rallysta, l’ingresso nel mondo dei motori a 41 anni. Al volante ha vinto 4 campionati italiani in salita (il primo alla guida della sua Pantera De Tomaso, che ancora possiede), un campionato italiano e un europeo di rally con auto storiche oltre a svariate gare. Ha guidato a livello agonistico fino al 2008, quando ha cominciato il figlio Carlo, al cui fianco ha vinto la prima edizione del ’Rally Città di Modena’ e con cui ha condiviso la passione per le auto d’epoca, dando vita anche al Racing Team Pantaleoni. Negli ultimi anni si è poi dilettato con il golf, ultima passione di una vita spesa per lo sport. "L’ultima corsa non l’hai vinta ma tutta la tua vita è stata vincente" il ricordo del figlio Carlo. Le esequie si terranno oggi dalle camere ardenti di Baggiovara alle ore 14,45 con la messa a Santa Maria di Mugnano alle 15.

d.s.