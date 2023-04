Il ’Made in Italy’ in casa dell’internazionalismo

Il capitano, Marco Modolo, è nato a San Donà di Piave: è veneziano, insomma, oltre che una bandiera (più di 260 presenze) della squadra più globalizzata della B.

I prossimi avversari del Modena, infatti, hanno quale caratteristica una spiccata tendenza all’internazionalizzazione, almeno nella rosa, peraltro in deciso contrasto con la pressoché totale italianità del gruppo a disposizione di Tesser. Escludendo gli italiani di nascita e cittadinanza, che sono nove, il gruppo di Paolo Vanoli è composto di ragazzi di undici diverse nazionalità, diversi dei quali peraltro in possesso di doppio passaporto. Tre finlandesi (tra cui il bomber Pohjanpalo e il portiere Joronen), il norvegese Johnsen, un danese e un islandese compongono la colonia scandinava, mentre sono quattro gli statunitensi: Novakovich, di origine serba, Tessman, l’italo-americano Busio e Leal, che non ha ancora debuttato e il cui cognome tradisce radici portoghesi. Ci sono poi un russo, Cheryshev, un bulgaro, un austriaco, un bosniaco, un croato e un brasiliano, in un crogiolo di lingue e tradizioni che racconta bene alcune interessanti dinamiche di un calcio europeo ormai da tempo senza frontiere. Naturalmente incidono molto le logiche proprietarie e di mercato, e qui si contrappone un Modena quasi a km0 nel quale, dopo l’addio di Azzi, stando alla burocrazia del pallone gli stranieri rimasti sono solo tre, vale a dire De Maio, Ionita e Oukhadda, anche se quest’ultimo a dire il vero, pur avendo scelto a livello giovanile di difendere i colori del Marocco, è nato e cresciuto proprio in Veneto.

E proprio nel Triveneto sono nati una decina di giocatori della rosa gialloblù, uno dei quali, Silvestri, proprio in provincia di Venezia. In realtà, l’internazionalismo del Venezia diventa ancora più evidente se si inseriscono nel novero anche gli ulteriori giocatori stranieri che hanno almeno una presenza in questa stagione tra campionato e Coppa Italia ma, ora, giocano in altre squadre. C’è da sbizzarrirsi: sono 15, e tra questi troviamo tre islandesi, un polacco, un surinamese, uno sloveno (Crnigoj, oggi alla Salernitana), un francese, un austriaco, uno scozzese e un irlandese, uno statunitense, un olandese, uno svedese, un argentino e un giovane canadese di origine italiana, Damiano Pecile, che attualmente gioca in Finlandia. Perché le vie del calcio, quando passano per Venezia, sono davvero infinite.

Lorenzo Longhi