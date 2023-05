Il maltempo fa slittare al 28 tutte le finali playoff Domenica si gioca soltanto il match Fiorano-Smile

Il dramma del maltempo che sta flagellando la nostra regione ha portato il Crer a rinviare di sette giorni tutte le gare di finale dei playoff di Promozione e Prima categoria in programma domenica, che dunque slittano a domenica 28 maggio, mentre resta calendariata per domenica la sfida playout di Promozione fra Fiorano e Pgs Smile. Per quanto riguarda le 4 squadre modenesi impegnate vanno a domenica 28 dunque la finale playoff di Promozione ’C’ fra Faro e Cdr Mutina e le due di Prima fra United Carpi e Solierese (girone ’D’) e fra Junior Corticella e Monteombraro (girone ’E’). Ancora da definire invece il programma dei playoff regionali, che sarebbero dovuti iniziare il 28 per definire la griglia finale dei ripescaggi. Proprio la fase regionale diventa importante considerando che le rinunce all’Eccellenza ormai scontate di Tonnotto e Castelvetro (si unirà con la Vignolese) aprono due posti nel massimo torneo regionale per le due finaliste del playoff di Promozione. Ma solo 4 delle 5 vincenti delle 5 finali giocherà semifinali e finale regionale, la peggiore per posizione e media punti sarà infatti piazzata quinta: la Cdr dovrà dunque vincere a Gaggio col Faro e poi sperare che almeno una fra Sampierana (col Vis Novafeltria), Pontenurese (con la Bobbiese), A. Castenaso (col Reno) e Montecchio (con la Vianese) che sono davanti alla squadra di Greco perda la sua finale, altrimenti saranno proprio gli orange (per ora sesti sulle 10 finaliste) ad essere quinti ed esclusi dalle semifinali e quasi sicuramente anche dalle chance di salire in Eccellenza.

