Il Maranello al palo

In Serie B c’è la Sampdoria grande favorita della vigilia in piena crisi (4 ko su 4 a Marassi). In Prima categoria girone "D", fatte le debite proporzioni, a vestire i panni dei blucerchiati è il Maranello di mister Roberto Cantaroni, costruito in estate per puntare al ritorno in Promozione, ma fin qui ancora al palo con 4 ko in altrettante gare giocate fra campionato e coppa, anche se al momento la panchina del tecnico non è in bilico. La prima avvisaglia era arrivata con l’uscita di scena al 1° turno in Coppa per mano del Pavullo (che con Casalgrande, Monteombraro e Smile guida il girone a punteggio pieno), poi in campionato sono arrivati i tre scivoloni a Spilamberto (1-0) e in casa con Madonnina (1-2) e Monteombraro (1-0). Ieri sera al campo "Ferrari" c’è stata una riunione fra il presidente Morandi, il ds Giovanelli e mister Cantaroni per provare a capire i perché di questa inattesa falsa partenza. I numeri dicono che fin qui sono mancati soprattutto i gol, 2 appena quelli segnati in 4 gare, da El Madi in Coppa e da Gripshi nell’unica rete in campionato. Proprio gli acquisti estivi "fuori categoria" del reparto offensivo stanno fin qui deludendo, El Madi, Gripshi ma anche Nartey, i centrocampisti stanno dando poco apporto sottoporta e se a questo si aggiungono le due pesanti assenze di Sghedoni e Fuseini nell’ultima gara, ecco che il quadro è completo. La sensazione è che anche se siamo ancora alla quarta giornata il derby di domenica sul campo dell’Ubersetto neopromosso, che ha un punto in più, possa già essere uno snodo decisivo.

Calcio a 5. Dopo l’amaro debutto in A2 Elite con il ko sul campo del Fossano, il Modena Cavezzo stasera fa il suo esordio in Coppa della Divisione nel girone a tre: alle 20,45 al PalaCavezzo arriva il Bagnolo, sconfitto 6-2 nella prima gara dal Real Casalgrandese del grande ex coach Checa, che sabato ospiterà i ragazzi di Sapinho nella terza e decisiva gara.

d. s.