Il Maranello all’assalto della semifinale di Coppa, ma contro il Felsina servirà una gara perfetta

Il Maranello stasera va all’assalto della semifinale della Coppa di Prima: alle 20,30 sul neutro di Savignano i biancoblù di mister Russo se la vedono con i bolognesi del Felsina, dominatori del girone ’E’ con 77 punti conquistati sugli 81 disponibili (25 vittorie e 2 pari…) che hanno già festeggiato da alcune settimane il salto in Promozione, servirà quindi una prestazione maiuscola per riuscire a centrare l’obiettivo.

Un avversario durissimo per il Maranello, che con 4 sconfitte arrivate fra febbraio e marzo ha perso la vetta del girone ’D’ e ora a 3 gare dalla fine è terzo a -3 dalla Sammartinese e -1 dalla United Carpi. Chi vince stasera (in caso di parità ci sono supplementari e rigori) se la vedrà contro la vincente dell’altra semifinale fra i parmensi del Soragna e i romagnoli del Civitella, che si gioca sempre stasera a Granarolo (Bologna).

La finale è in programma domenica 23 aprile, quando i campionati saranno fermi per il Torneo delle Regioni e chi alza il trofeo sarà al primo posto nella classifica dei ripescaggi in Promozione.

Terza ’B’. Stasera alle 21 viene proseguita dal 65’ la gara San Paolo-Limidi, sospesa domenica sul 2-0 per un infortunio occorso all’arbitro: i padroni di casa possono salire a -2 dal 4Ville secondo a 90’ dalla fine, mentre il Limidi ha già festeggiato il salto in Seconda con 180’ di anticipo.

d.s.