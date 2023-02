Il match Modena-Siena è la sfida degli ex

È la sfida degli ex stagionale per antonomasia, quella che vedrà opposte Modena e Siena domani sera, coi toscani che a inizio stagione erano una vera e propria succursale di ex gialloblù, prima che un’operazione di mercato dai toni ancora poco chiari (la cessione di Swan Ngapeth a Milano non concretizzatasi nei tempi giusti e il conseguente passaggio del fratello minore di Earvin in A2 a Ravenna) e il grave infortunio occorso a Giulio Pinali togliessero effettivi alla ciurma di ex Modena Volley trasferiti in toscana. Pinali però, cui Modena ha mandato il suo in bocca al lupo, è stato sostituito da un altro ex modenese, Zibi Bartman, opposto della stagione 20132014, quella prima dell’epopea Pedrini, mai troppo rimpianto sotto la Ghirlandina che però nella sua prima giornata a Siena è stato match winner dalla panchina. Chi invece ha lasciato ricordi indelebili è Nemanja Petric, martello serbo classe 1987 protagonista assoluto dello scudetto 2016 e di tutti i trofei vinti in quell’epoca, giallolbù per quattro stagioni totali. C’è poi Marteen Van Garderen, in casacca modenese lo scorso anno e anche nel 20172018, anche lui titolarissimo nel sei più uno dell’Emma Villas ed mvp dell’ultimo match vinto 3-2 contro Padova grazie anche e soprattutto ai suoi 28 punti. Infine Daniele Mazzone, l’ex di corso più lungo in viale dello Sport, con cinque stagioni all’attivo tra Radostin Stoytchev e Andrea Giani.

a.t.