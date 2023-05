Il ’Maurizio Maestrelli’ al ds dei giovani Palmieri "Risultati sportivi, ma soprattutto per il fair play"

Un altro premio per il Responsabile del settore giovanile del Sassuolo, Francesco Palmieri.

Presso la splendida cornice del Teatro Comunale di Fiuggi si è infatti tenuta la cerimonia di consegna del ’Maurizio Maestrelli’, riconoscimento annualmente assegnato a personalità del mondo sportivo che si sono distinte non solo per i risultati ottenuti nel corso della stagione, ma soprattutto per fair play e professionalità dimostrato nel loro lavoro.

Accanto, tra gli altri, al ds del Napoli campione d’Italia Cristiano Giuntoli, al difensore del Lecce Federico Baschirotto e al DG del Frosinone neopromosso in A, ed ex neroverde, Guido Angelozzi, sul palco anche Palmieri, che ‘bissa’ così il ‘Premio Mino Favini’ ritirato a Coverciano lo scorso febbraio nell’ambito dell’assegnazione della ‘Panchina d’oro’.

La serata delle premiazioni di Fiuggi, molto sentita dai presenti, è stata condotta dai giornalisti di Rai Sport Simona Rolandi e Jacopo Volpi e ha visto la partecipazione anche del Presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini.

s.f.