Il mercato dei gialloblù. Mosti alla Juve Stabia. Richieste anche per Giovannini

Doppia seduta ieri allo Zelocchi per i canarini, in mattinata focus sulla parte fisica e nel pomeriggio esercitazioni tecniche, nel secondo giorno di ritrovo dell’anno nuovo. Il Modena ha messo nel mirino il Brescia, avversario del prossimo 13 gennaio al Braglia, anche se con qualche assente. Guiebre, volato per raggiungere il Burkina Faso in Coppa d’Africa e gli influenzati Manconi e Ponsi. Nel frattempo, Mosti è ufficialmente un giocatore della Juve Stabia con la formula del prestito che avrà un obbligo di riscatto in caso di promozione dei campani in B. Altre situazioni di mercato calde in uscita riguardano Romeo Giovannini, sempre più vicino al prestito in serie C. Sempre la Juve Stabia pare interessata ma c’è anche il Vicenza tra le altre. Resta in attesa di una sistemazione anche Baroni, tornato nel gruppo modenese dopo il grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per tutta la prima parte.