Il mercato del Modena: il rimedio è l’esperienza

di Alessandro Troncone

Il volto del Modena non cambia, gennaio non è stato portatore di rivoluzioni e non ce ne sarebbe nemmeno stato bisogno. Come per molti, il mercato canarino si è basato sulla legge più semplice di questo mondo: un’entrata per un’uscita. Per questo motivo, si potrebbe analizzare quanto effettivamente la formazione di Tesser guadagni da quanto accaduto nell’ultimo giorno di trattative, momento in cui si è materializzato lo scambio con il Pisa che ha visto Gargiulo trasferirsi in Toscana e Ionita in gialloblù.

Beh, normale pensare che il Modena, trovatosi ’costretto’ ad accontentare le richieste del centrocampista che aveva acquistato in estate dal Lecce, abbia perlomeno scelto di aggiungere alla rosa quel pizzico di esperienza in più che non guasta mai in questi casi. Il moldavo (capitano della Nazionale) ha più di 200 presenze in serie A alle spalle e ha bisogno veramente poco delle nostre presentazioni, al centrocampo canarino non potrà che dare peso e leadership, prerogative che spesso sono mancate in tutto il girone d’andata. Andando anche oltre allo scambio in sé, potremmo persino evidenziare come i saluti di Gargiulo possano in qualche liberare la strada ad un inserimento sempre più importante di Andrea Poli che, per quanto condizionato da alcuni mesi zoppicanti per tanti motivi, trattasi di pedina che il Modena non può e non deve dimenticare. La cessione di Marsura ha, inoltre, tolto il club da quello che sarebbe stato un inconveniente poco piacevole, ovvero lasciare un calciatore (probabilmente proprio Marsura) fuori dalla lista fino al termine della stagione e ciò avrebbe significato stipendiare un tesserato senza poterlo utilizzare.

È vero che è rimasto Mosti, ma questo è argomento di cui si tornerà a parlare in estate. Oukhadda e Coppolaro hanno, invece, un nuovo ’competitor’ e tutto sommato è pure abbastanza insidioso.

Ferrarini ha alle spalle 31 presenze a Perugia lo scorso anno, un po’ di giovanili azzurre e una breve esperienza in A a Monza seppur non prolifica ma è inevitabile pensare che rientrerà piuttosto prepotentemente nelle rotazioni di Tesser. Senza dimenticare la prima operazione di gennaio, l’addio di Azzi e l’arrivo di Strizzolo. Il trasferimento del brasiliano al Cagliari ha permesso al Modena di incassare una cifra vicina al milione di euro, al netto di quanto possa essere gestita bene o male la vicenda nei precedenti 5 mesi. Senza particolari sussulti, ma con un pizzico di esperienza in più e con un monte ingaggi leggermente più basso. Così il Modena saluta il mercato e si appresta a portare in porto la nave della salvezza.