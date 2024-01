Il mercato. Giovannini, l’addio si avvicina. Non è salito sul charter per la Sicilia

Romeo Giovannini (foto) non è salito sul charter che, da Parma, è decollato ieri pomeriggio intorno alle 16 verso Palermo. L’ex trequartista del Carpi è agli sgoccioli della sua poco fortunata avventura in maglia canarina, fatta di tante belle promesse che sono rimaste piacevole teoria e nulla più. La sua cessione (in prestito) in questo mercato di gennaio era cosa ovvia, la Virtus Entella è in pole position per goderselo nella seconda parte del campionato e, visti i buoni rapporti che hanno legato i liguri e i canarini già in estate nel trasferimento di Mostia a Chiavari, l’affare va verso la chiusura. C’è stato un inserimento del Cesena, calcisticamente innamorato di Giovannini già da un annetto ma niente di concreto. Idem si dica per il Vicenza. Ad inizio settimana lo scatto decisivo. Il post Palermo sarà importante anche per un altro attaccante, ovvero Diego Falcinelli. Come vi abbiamo raccontato, il Modena lo lascia partire solo se riuscirà a prendere un’altra pedina (forse Soleri), lo Spezia ha aperto un tavolo di trattative con ’Don Diego’. Modena e Falcinelli si erano dati appuntamento al termine di questa stagione.

a.t.