Il mercato. Giovannini va o resta?. Romeo, l’ennesimo bivio

Romeo Giovannini è di fronte all’ennesimo bivio da quando indossa la maglia del Modena. In questi ultimi giorni di mercato è proprio il suo futuro il pensiero più concreto che i canarini hanno, ma nulla è ancora stabilito. L’ex talentino del Carpi continua ad allenarsi con la squadra, dopo la non convocazione di Palermo che pareva indirizzarlo verso altri lidi a brevissimo. Le due piste più calde portano a Vicenza e Chiavari, sponda Virtus Entella. Entrambe le formazioni vorrebbero Giovannini ma le condizioni di trasferimento non soddisfano, al momento, il Modena. La base dovrebbe essere quella di una prestito a determinate condizioni, affinché il ragazzo possa trovare finalmente un briciolo di continuità mai avuta in tre anni in gialloblù. A questo punto, il Modena rifletterà bene su come muoversi nei giorni che restano da qui alla fine della finestra invernale, non escludendo nemmeno la possibilit che Giovannini possa rimanere a disposizione di Bianco e rimettersi in gioco. Considerate anche le scelte fatte in attacco, perché no?

Alessandro Troncone