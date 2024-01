Il mercato. Lo Spezia sulle tracce di Falcinelli. Anche Soleri piace ai bianconeri

In questi giorni di gennaio continuano ad inseguirsi le voci di mercato, e tra queste ce ne sono ovviamente anche alcune riguardanti il Modena. La più importante da registrare è quella che vorrebbe un forte interessamento dello Spezia per Diego Falcinelli. L’attaccante perugino, che andrà in scadenza di contratto a fine stagione, ha dunque sulle sue tracce la società bianconera e l’operazione potrebbe portare la dirigenza gialloblù a puntare decisamente verso il palermitano Soleri, già da alcuni giorni associato al Modena, sul quale c’era la concorrenza dello stesso Spezia. I liguri però, da indiscrezioni che arrivano da ambienti spezzini, non riterrebbero Falcinelli un’alternativa all’attaccante del Palermo e punterebbero ad accaparrarsi entrambe le punte. Gli spezzini, per Soleri (e conguaglio in denaro) metterebbero sul piatto della bilancia il terzino Kelvin Amian, inseguito in modo deciso dai rosanero; sul francese ci sarebbe però anche qualcosa di più di un sondaggio da parte del Bologna, destinazione gradita ad Amian anche perchè ritroverebbe in rossoblù il suo vecchio tecnico Thiago Motta. Insomma, un gioco ad incastro da definire: l’unica certezza è che Soleri vorrebbe lasciare Palermo, dove sinora è stato poco utilizzato, per una piazza dove troverebbe più spazio. Nei prossimi giorni vedremo se e come questo effetto domino sortirà novità interessanti. Rimane comunque in piedi anche l’interesse canarino per l’attaccante della Virtus Verona Casarotto. Passando alle possibili uscite, ancora in stand-by Guiebre, attualmente impegnato in coippa d’Africa (non è entrato in campo nella prima gara del Burkina Faso contro la Mauritania), che piace sia a Bari che Feralpi Salò, mentre Giovannini appare vicino all’approdo in prestito al Vicenza. Proprio su Giovannini ci sarebbe anche l’Entella che si è inserita con forza nelle ultime ore. Per quel che riguarda il settore giovanile canarino, manca ancora l’ufficialità ma è molto vicino un rinnovo del contratto (si parla di un prolungamento di tre anni) per il tecnico della Primavera Paolo Mandelli.

Alessandro Bedoni