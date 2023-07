Il Mercato: Stretta Finale a Carpi per Saporetti - Cittadella e Modena in Memorial Bibe Marchesini

Il Carpi sta stringendo per Simone Saporetti, che si è liberato nelle scorse ore dal Trento e sta facendo le ultime valutazioni sul suo futuro col suo agente Marco De Marchi. L’attaccante classe ‘98 è da sempre la prima scelta biancorossa e in D ha dato via libera solo per venire a Carpi, ma ci sono ancora alcune squadre di C che sono sulle sue tracce. La dead line indicata dal ds Motta dovrebbe essere quella del 3 agosto, giorno della partenza per il ritiro di Fiumalbo. Le alternative non mancano, fra cui Nocciolini del Giugliano. Intanto ieri il Consiglio Federale ha fatto chiarezza sui ripescaggi dalla D alla Lega Pro: in pole ci sono Casertana e Piacenza in Serie C con Mantova e Atalanta U23, mentre il Fano rimarrebbe in Serie D.

Cittadella. L’amichevole con la Primavera del Modena di sabato 29 alle 16 a Pievepelago sarà il primo Memorial Franco "Bibe" Marchesini, indimenticato dirigente della Cittadella (nonché padre del vice presidente Michele) e storico collaboratore del Modena.