Il metronomo: "Penso solo alla partita col Brescia». Gerli allontana le voci: "Non mi interessano»

"Starò a Modena. Stanno circolando delle voci ma a me non interessano, sono focalizzato esclusivamente su Modena-Brescia e sul rientro". Le conferme del quadro che vi avevamo raccontato nei giorni passati arrivano direttamente dalla voce di Fabio Gerli (foto). Al momento, non c’è trattativa che possa distrarre il metronomo canarino dal rientro in campo, atteso per oltre un mese e mezzo e appena assaggiato a Cremona e La Spezia. Se ne riparlerà, forse, a fine stagione. Per quanto riguarda il presente, Gerli è completamente a disposizione di Bianco e da sabato tornerà titolare al centro del gioco gialloblù: "Affrontiamo una buonissima squadra, anche all’andata mi hanno fatto una bella impressione ma sono vicinissimi a noi e dobbiamo pensare di fare risultato pieno – ha detto alla trasmissione ’Gialli di Sera’, su Trc – io sto finalmente bene, mi sto allenando con continuità e spero di arrivare al meglio a questa gara. I primi giorni nei quali ho ripreso non potevo andare fortissimo, adesso sto cercando di alzare il ritmo e penso di essere pronto. La squadra ha fatto molto bene, secondo me. Il mio rientro può offrire soluzioni all’allenatore, averne diverse permette a lui di alzare la qualità e quindi speriamo di poter fare meglio di quanto fatto nelle ultime partite. La Spezia? Avevo la sensazione che potessimo portarla a casa. Avevamo fatto un buon secondo tempo, dispiace aver subito un gol evitabilissimo nel finale". Chiamatelo pure veterano, ormai. Al Modena da quattro stagioni, con il Modena ha trovato la serie B e con il Modena, chissà, punterà a fare un ulteriore passo. A proposito di questo, con il nuovo anno i canarini chiariranno gli obiettivi di classifica: "Speriamo la nostra dimensioni si confermi tra il quinto e l’ottavo posto – ha confessato – io sono convinto siamo una squadra forte e che possiamo arrivare in quelle posizioni. Non pensiamo alle primissime, ma possiamo fare bene per cercare di raggiungere i playoff, l’obiettivo è rimanere dentro poi vedere cosa succede. Pochi gol? Possiamo farne di più, certamente. Ma se guardiamo ai numeri delle ultime 8 partite, noi abbiamo sempre preso gol e in serie B è importante non incassare, dobbiamo crescere anche a livello di squadra ed evitare di prendere gol evitabili come è capitato". Ironia della sorte l’ultima volta che i canarini hanno chiuso la porta risale proprio a Brescia-Modena 0-1, decisa da gol di Zaro, lo scorso 24 ottobre. Due mesi e mezzo dopo, i canarini riprenderanno proprio dalle rondinelle il loro percorso. Ed è già snodo dai mille intrecci e dai mille temi.

Alessandro Troncone