Il Milan sta tenendo d’occhio Laurienté nel caso non riesca a trattenere Leao

Il Milan studia Laurientè. Radiomercato spinge l’attaccante francese lontano dal Sassuolo, e ne fa oggetto del desiderio del Milan che, non dovesse riuscire a trattenere Rafael Leao, avrebbe individuato nella freccia neroverde (7 gol e 6 assist in stagione) il possibile sostituto del suo incursore più talentuoso. E’ Sportmediaset a dare spessore a una voce che si rincorre da un po’ e vedremo che seguito avrà, anche considerato che il Sassuolo non ha nessuna intenzione di cedere, dopo una sola stagione, un giocatore che, ha detto qualche giorno fa l’AD neroverde Giovanni Carnevali, "può crescere qua e darci ancora soddisfazioni, e sul quale abbiamo investito cifre importanti".