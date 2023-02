"Il mio futuro? Tranquilli, a Modena sto bene"

L’onda emotiva di quel momento, irripetibile, mai si placherà. Ancora se ne parla, ancora è motivo di premiazioni per Riccardo Gagno quel gol all’Imolese che di fatto spinse il Modena verso il ritorno in B. Ussi-Gergs, il gruppo giornalisti sportivi dell’Emilia-Romagna ha consegnato al portiere canarino il riconoscimento al Liceo Tassoni, davanti ai giovani studenti dell’istituto: "Sempre bello ricevere un premio, mi ha fatto piacere conoscere dei ragazzi che probabilmente hanno un sogno come il mio, chi nel calcio o in altri sport – ha raccontato Gagno – è stato tutto molto bello". Poi, c’è l’attualità e la Reggina, avversario domani al Granillo: "Possiamo giustamente dire che siamo maturi ma sta sempre a noi dimostrarlo di partita in partita – ha continuato – ci è già capitato di incappare in atteggiamenti errati dopo un buon momento. Ma la squadra sta bene, la vedo bene. Playoff? Quando arriverà l’ultima partita, tireremo le somme.

La Reggina ha dimostrato più volte di essere forte, c’è da stare attenti, abbiamo guardato i loro video e sono molto imprevedibili. Non è una partita da sottovalutare, per uscire dal tour de force che ci aspetta la prossima settimana serve la compattezza del gruppo a maggior ragione ora che stiamo affrontando anche qualche infortunio di troppo. C’è aria di rinnovi in casa Modena. Dopo quello di Vaira, ne sono previsti altri in futuro e Gagno è uno di quelli che vedrà concludersi il rapporto nel 2024. Già detto che il suo futuro lo vede in canarino, il portiere risponde così alla domanda: "Sì, tranquilli". Gagno ha parlato di infortuni, a poche ore dalla partenza per Reggio Calabria il Modena non smette di perdere i pezzi.

Nella giornata di ieri si è fermato Artur Ionita, il centrocampista moldavo, dopo un contrasto di gioco durante l’ultimo allenamento, ha accusato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Già sottoposto agli esami strumentali, per lui è stata evidenziata una lesione di secondo grado al collaterale mediale che, tradotto in giorni di stop, terrà Ionità fuori per oltre un mese almeno (addirittura oltre i 40 giorni). Una soluzione in meno per Attilio Tesser che deve già rinunciare a Cittadini, Diaw e Ferrarini, oltre allo squalificato Oukhadda. Senza dimenticare che Strizzolo e Giovannini sono reduci da un paio di settimane non al meglio. Grande affidamento su Poli e Magnino, scalda i motori Armellino. Sarà, dunque, un Modena un po’ incerottato quello calabrese, poi impegnato mercoledì sera con l’Ascoli e domenica prossima a Como, motivo per fare ancor più quadrato per dare seguito al momento positivo e tenere vivo il sogno di un piazzamento playoff.

Alessandro Troncone