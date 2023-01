Il Modena a Frosinone alla ricerca di certezze

Ricomincia dal... via. È un salto di cinque mesi esatti, in effetti. A quel 14 agosto nel quale lo sperimentale Frosinone di Grosso regalava al Modena un amaro "bentornato" in serie B, inizio di una serie di partite che i canarini avrebbero accusato e non poco. Tutt’altra storia quella attuale, per entrambe. I ciociari comandano il campionato, forse inaspettatamente ma meritatamente, i canarini appaiono tranquilli ma tutti sanno che da oggi inizia un viaggio ben diverso dal girone di andata. Non è retorica, i punti iniziano a pesare il doppio perchè col passare delle giornate i verdetti si avvicinano e nessun vuol soccombere, mentre tutti vogliono (o vorrebbero) salvare la pelle.

E così c’è curiosità per capire che Modena sarà, una ventina di giorni dopo il botto di Bolzano. Per capire se le certezze acquisite sul finire del 2022 saranno ancora lì, ben salde. E per capire se al cospetto della capolsita i ragazzi di Tesser potranno giocarsela, così come hanno già fatto con Reggina, Parma e Genoa a suo tempo. Il tutto nel bel mezzo del mercato che ha privato il Modena di Paulo Azzi, anche sotto questo punto di vista inizia davvero un’altra storia e si chiude una parentesi bella e chiacchierata. C’è Luca Strizzolo, regolarmente a disposizione e pronto ad uno spezzone di gara se ce ne fosse bisogno. È pronto (ed è una notiziona per Tesser) anche Luca Tremolada, a un mese dall’infortunio con il Benevento. Probabilmente non dall’inizio, una maglia dovrebbe guadagnarsela nuovamente Romeo Giovannini per un posto sulla trequarti al fianco di Falcinelli e dietro a Diaw. In mezzo al campo non ha avuto dubbi Tesser, ci saranno Gargiulo e Armellino con Gerli. Dietro Ponsi e Coppolaro più di Renzetti e Oukhadda, al centro Pergreffi e Silvestri, Cittadini vuol contendere un posto a quest’ultimo e nel frattempo fa i conti con il corteggiamento della Fiorentina che lo vorrebbe già in serie A.

Recuperato Bonfanti, anche per lui c’è la fila tra B e A, Pisa, Brescia, prima ancora Sassuolo e Salernitana. Il Modena ha fatto muro e continua a farlo, almeno fino a che l’offerta sul tavolo non corrisponderà alle reali valutazioni che i canarini fanno di Bonfanti. Questo per rendere l’idea del clima nel quale si riprenderà a giocare. Sarà bene isolarsi e far quadrato, sarà un mese di gennaio molto caldo nonostante l’inverno più rigido sia alle porte. Bentornato campionato, ora inizia tutt’altro viaggio.

Alessandro Troncone