Il Modena a piccoli passi verso la salvezza

Se è vero (come è) che la salvezza è un discorso troppo vicino per essere messo in discussione proprio adesso, allora, aver lasciato due punti alla Spal deve in qualche modo rammaricare il Modena. Il punto nel derby consente ai canarini di allungare sui playout e questo è un bel dettaglio. Tuttavia, ha permesso pure di avvicinare le prime otto posizioni della classifica grazie ai risultati maturati sugli altri campi, probabilmente quest’altro dettaglio ha rallentato le gambe dei protagonisti del primo tempo, troppo bloccate, forse tese, per essere quelle di chi dopo Palermo ha saputo mettere a posto le cose nelle successive tre partite.

Qualche errore tecnico di troppo, anche l’intensità non è alta e la Spal ha Radja Nainggolan, dal quale passano tutte le azioni e le speranze dei ferraresi. Tant’è che dal suo destro nascono due occasioni tra il 25’ e il 27’, la conclusione da fuori è un suo noto punto di forza e lo dimostra. Alla mezz’ora La Mantia va alla conclusione a pochi passi dall’area piccola, insomma, ci vuole parecchio tempo prima che il Modena si dichiari presente all’appuntamento pomeridiano. Falcinelli batte un colpo al 34’, Diaw poco più tardi ma le sfere terminano entrambe sull’esterno della rete, perlomeno è un inizio di quel che poi si vedrà nella ripresa. Tra le problematiche dei primi 45 minuti ci sono anche alcune prestazioni al di sotto delle potenzialità. Tremolada e Renzetti restano negli spogliatoi, Giovannini e Ponsi offrono al Modena freschezza e brio, Tesser ha letto giustamente la gara quando ha pensato all’ex Carpi per sparigliare le carte di una Spal che non si vede più. Da un guizzo di Giovannini arriva la situazione che libera Ionita alla conclusione al 48’, solo il palo salva Alfonso.

È questo il momento in cui i canarini hanno avuto la possibilità di spingersi oltre il recinto e trovare il vantaggio, ma non è la giornata giusta dal punto di vista realizzativo e qualcosa manca. Merita un plauso anche Meccariello, quasi eroico nell’anticipare Silvestri ad un paio di centimetri dalla linea di porta sugli sviluppi di un corner. E lo merita anche il portiere ospite, perchè è lui a salvare su Diaw prima di spingere con lo sguardo il pallone che Giovannini, un minuto più tardi, calcia di pochissimo a lato illudendo più o meno tutti al Braglia potesse essere gol. Tutto questo dimostra la differenza netta che c’è stata tra il Modena del primo tempo e il Modena del secondo.

Ed è il rammarico più grande che i canarini devono avere, perchè la chance era ghiotta. Sia di chiudere definitivamente i giochi salvezza (se mai ce ne fosse bisogno) sia per mettere un po’ di pepe ad un sogno che ha bisogno di essere alimentato per tenersi vivo. La si veda anche da un altro punto di vista. È il terzo pareggio nelle ultime quattro, nemmeno un mese fa si diceva che il Modena non riusciva nemmeno a portare a casa un punto quando le giornate erano storte (nel girone d’andata furono appena due, addirittura) ora, sulla continuità ha saputo costruire la tranquillità che cercava. Ma, il sogno, lo si continui ad alimentare. È lì, ad una fermata di treno. E il Modena, il suo viaggio, lo sta proseguendo.

Alessandro Troncone