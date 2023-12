Il Modena al giro di boa. Sono tre i punti in più

Saper diventare ’grandi’ non è cosa da poco. I più fortunati bruciano le tappe e possono dirsi realizzati ancor prima di averlo programmato, altri impiegano qualche tempo in più e sono costretti ad attendere il percorso naturale delle cose. Proviamo con un minimo di filofosia a tracciare il bilancio del girone d’andata del Modena, il cui 2023 si è chiuso non esattamente con quel sorriso a trentadue denti che ti viene quando si va in ferie. Colpa dei 4 esami (Como, Cittadella, Cremonese e Spezia) che secondo Bianco avrebbero dovuto dire qualcosa in più sulle ambizioni da alimentare nel 2024 e che, invece, hanno accentuato quei difetti che la prima parte della stagione aveva un po’ mascherato. Anzitutto, per dovere di cronaca, è importante partire dal punto numero uno di questa analisi: rispetto ad un anno fa il Modena ha 3 punti in più al giro di boa. Tanti? Pochi? Giusti? Probabilmente non è questo il nocciolo della questione, anche perché tecnicamente il miglioramento c’è stato.

I canarini sono ottavi, occupano la posizione che meritano e sono in piena lotta per proseguire su questa via. I temi di discussione devono essere altri e sono puramente tecnici. I canarini segnano troppo poco. Media di un gol esatto a partita (19 in 19 gare), le sette squadre che le stanno davanti hanno fatto tutte meglio, comprese Brescia e Samp, prime inseguitrici alle spalle. Nelle corde di Strizzolo e Manconi ci sono state appena tre marcature, poi il vuoto. Bonfanti assente all’appello, Falcinelli fa un lavoro diverso e assai prezioso. E così emerge che i gialli hanno vinto sempre di misura ad eccezione del successo sul Pisa, 2-0. Anche la differenza è cambiata, ora negativa (-3) a causa del poker incassato a Cremona. Insomma, il Modena segna un gol a partita e ultimamente ne ha presi poco più di uno a partita, vien da sé che così le cose si fanno difficili. Il Modena è ottavo anche nel rendimento casalingo (4 vittorie, 2 pari e 3 sconfitte), mentre è settimo per rendimento lontano dal Braglia (3 vittorie, 5 pari e 2 sconfitte) dove è stato imbattuto fino alla trasferta di Como prima di perderne due consecutive. I numeri dimostrano che a dicembre c’è stata una lieve flessione, tant’è che la vittoria è arrivata solo il 2 dicembre nel derby con la Reggiana. Probabilmente normale, fisiologico.

Alla squadra di Bianco vanno dati i grandi meriti di essere stata protagonista nei primi due mesi e mezzo di campionato, non poco. Di aver creato una buona identità di gioco, base fondamentale sulla quale costruire un nuovo percorso. Il ritorno di Gerli sarà dettaglio non indifferente verso il secondo campionato che inizierà il 13 gennaio, nel quale i punti peseranno il doppio e non è retorica. Ma il Modena dovrà imparare a segnare di più e a chiudere quelle partite (si veda La Spezia o Cittadella) che le avrebbero consegnato una classifica da sorpresa assoluta.