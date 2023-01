Il Modena bocciato al primo esame playoff

di Alessandro Troncone

TERNI

Di ritorno da Terni, scorrono le immagini e trovare una spiegazione risulta ancora esercizio enormemente complesso, confuso, oscuro. Non c’è troppo spazio per filosofiche riflessioni o per spiegazioni tecniche approfondite, il modo in cui il Modena si è presentato all’appuntamento ternano non ha, purtroppo, aggettivi che possano disegnare nel modo più efficace quanto successo.

Passivo, abulico e, come continua ad accadere, disattento quando ad avvicinarsi all’area di rigore di Gagno sono gli avversari. Le due reti incassate al ’Liberati’ certificano un dato già tristemente noto relativo ai palloni che l’estremo difensore canarino ha dovuto raccogliere dal fondo della rete: 32, peggio ha fatto solo il Cosenza con 35. Troppi, troppi. Da oltre un girone la tendenza non cambia, nonostante il problema non sia fondamentalmente la difesa in sé, ma la fase difensiva che spesso inciampa in banali sviste. E ieri si è aggiunto pure l’atteggiamento, totalmente sbagliato, naturalmente. Appena 7 minuti bastano a Corrado (il quale aveva già iniziato a dare un colpo ai giri del proprio motore da un po’) a indovinare un cross perfetto per Ghiringhelli: colpo di testa preciso al centro di una difesa schierata e palla in rete. La Ternana comprende di avere in mano il primo tempo. Al 16’ l’errore di Falcinelli sugli sviluppi di un corner (respinta mancata) spiana la strada ad un solissimo Favilli che sempre di testa trafigge Gagno e lascia presagire ad un pomeriggio nero. E così avrebbe potuto essere davvero se il Var non avesse annullato il 3-0 a Ghiringhelli due minuti più tardi per fuorigioco, in quel momento resta impressa l’immagine di Attilio Tesser che spalanca le braccia di fronte ai suoi come a voler dire: "Che succede?". Domanda più che lecita. Il centrocampo non fa filtro, Armellino e Gargiulo faticano in tal senso e i terzini soffrono.

Strizzolo sfiora il 2-1 sul finire del primo tempo che, per fortuna, va in archivio. Le carte di Giovannini e Magnino offrono uno sprint al Modena, rivoltato da Tesser negli spogliatoi. La testa viaggia diversamente, il rigore di Falcinelli riapre la partita e la freschezza di quelle due pedine si sente. Giovannini conferma di stare molto bene, poi entra anche Diaw ma il più pericoloso sarà Bonfanti al 77’: l’assist di Giovannini viene raccolto dallo ’squalo’ a pochi centimetri dalla porta ma la sfera sbatte sul palo e, sul rimpallo, termina a lato. Un misto di imprecisione e sfortuna, ma tant’è. Sarà quella l’ultima, enorme, occasione per raddrizzare una partita nata stortissima dopo la quale sarà opportuno analizzare bene quanto accaduto. È pur vero che l’obiettivo (dichiarato) non è mai stato quello di un posizionamento playoff, ma come mai il Modena non è riuscito a giocarsi con mente libera questa opportunità? Oltretutto, reduce da un successo casalingo appena 7 giorni fa? La verità è che forse certe lacune non sono state colmate, sono i numeri difensivi a dirlo. E siamo alla decima sconfitta stagionale. I due giorni alla fine del mercato difficilmente sposteranno qualcosa, anche se un colpo lo si potrebbe tentare...