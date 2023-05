Il Modena chiude il campionato con una vittoria, applausi a Tesser

Modena, 19 maggio 2023 –

Modena-SudTirol 2-1

MODENA (4-3-2-1): Seculin 6; Oukhadda 6, De Maio 6, Pergreffi 5.5 (12' st Silvestri 6), Ponsi 6; Magnino 7, Gerli 6.5, Duca 6.5 (30' st Coppolaro 6); Ionita 6 (25' st Mosti 6), Falcinelli 6.5 (25' st Giovannini 6); Bonfanti 7 (12'st Diaw 6). In panchina: Gagno, Renzetti, Armellino, Vaccari, Panada, Tremolada, Strizzolo. Allenatore: Tesser 7. SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi 5; De Col 5.5 (39' st Cissé sv), Masiello 6, Zaro 6, Curto 5.5; Carretta 5 (1' st Lunetta 6, 35' st Fiordilino 6), Belardinelli 6, Tait 7, Casiraghi 5 (1' st Rover 6); Mazzocchi 5 (1' st Larrivey 6), Odogwu 6. In panchina: Minelli, Giorgini, Vinetot, Eklu, Pompetti, Siega. Allenatore: Bisoli 5.5. RETI: 10' pt Bonfanti, 23' pt Magnino; 9' st Tait. ARBITRO: Prontera di Bologna 6. NOTE: spettatori 9981. Ammoniti: Oukhadda, Carretta, Masiello, Seculin. Angoli 7-5. Recupero 2'; 4'.

Gli applausi a Tesser, prima del match, poi la vittoria e l'ultima soddisfazione. Il Modena saluta il pubblico del Braglia con un successo, aumentando i rimpianti per tutte quelle occasioni perse nell’arco della stagione. Si chiude un'annata positiva, la prossima settimana la verità sul futuro del tecnico che incontrerà la società, l'addio sembra ormai più di una probabilità. Meglio il Modena nei primi minuti, atteggiamento che porta la squadra di Tesser a mettere il becco avanti al 10'. Un ispirato Falcinelli serve Bonfanti in verticale, area di rigore, dribbling secco su Masiello dello squalo che col mancino batte Poluzzi per |'1-0. Ospiti da rivedere in ogni settore, forse tesi considerato il peso dei tre punti in vista dei playoff e il Modena approfitta giocando spensierato. Al 23' grande percussione di Duca in contropiede, il centrocampista arriva sino al limite dell'area e va alla conclusione che Poluzzi respinge sui piedi di Magnino, il quale ringrazia e insacca. La squadra di Bisoli ha una sola, importante, occasione con Odogwu ma l'attaccante altoatesino sciupa tutta nell'uno contro uno con De Maio che lo libera al mancino fuori di poco, Si va all'intervallo sul doppio vantaggio canarino. Nella ripresa, dura però pochissimo. Al 54° il centrocampo gialloblu perde un brutto pallone sulla trequarti, lo raccoglie al volo Tait che lascia partire un destro potente sul quale Seculin non è perfetto e il Sudtirol accorcia le distanze Da quel momento, gli uomini di Bisoli alzano e di molto il baricentro, portandosi in massa verso l'area di rigore di Seculin e il Modena comincia a commettere anche qualche errore tecnico. Ancora Odogwu fallisce clamorosamente il gol del pari al 67', sugli sviluppi di un corner, a botta sicura, la deviazioni di Ponsi è provvidenziale. Tesser corre ai ripari, i gialli passano addirittura alla difesa a 5 nella seconda parte del match, seppur Ponsi soffra di crampi e Oukhadda sia costretto a traslocare a sinistra. Diaw va ad un rimpallo dal 3-1 all'87, il Sudtirol si getta tutto in avanti alla ricerca del pari ma è tuto vano. Esulta il Modena e riceve l'ultimo abbraccio della sua gente.