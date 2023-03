Il Modena ci mette la testa, tre punti d’oro

di Alessandro Troncone

Sì, le difficoltà fortificano. Uniscono, cementificano, rinvigoriscono. E così, nel bel mezzo della burrasca, il Modena trova il suo porto sicuro in Luca Strizzolo e nello zoccolo duro, nel gruppo che fu protagonista del trionfo dello scorso anno. Già, perché Attilio Tesser ha concluso la partita con il Pisa con 11 uomini della vecchia guardia, sinonimo del fatto che serviva ritrovare pure quello spirito coriaceo, smarritosi per strada nella settimana appena trascorsa.

Se il Modena riesce a tenere la porta inviolata, là davanti qualcosa succede sempre. Era successo a Brescia, era successo con il Cagliari, con il Cosenza, a Bolzano, insomma, difficile fermare la vena realizzativa dei canarini, più difficile è sempre stato aggiustare le lacune difensive. Il rientro di Silvestri ha sviluppato, nell’intero reparto, un upgrade non indifferente e la coppia con Pergreffi raramente va incontro a momenti di buio. Pur riconoscendo che il Pisa ha avuto in più di una circostanza l’occasione per pareggiarla, sia nel primo che nel secondo tempo, e qui ritorna alla ribalta (se mai ne avesse bisogno) Riccardo Gagno. Due interventi monumentali su Gliozzi e Masucci, quest’ultimo annullato dalla bandierina alzata per fuorigioco ma che il Var, in caso di gol, avrebbe convalidato perché l’attaccante del Pisa si trovava in gioco. La vittoria dei canarini è passata anche dai guantoni del suo estremo difensore. Non solo. Meritano menzione particolare gli interpreti che hanno trovato spazio a gara in corso. Duca, cresciuto progressivamente e non semplice dopo essere entrato a freddo, Mosti e Giovannini, la cui freschezza fisica e tecnica diventa ormai fondamentale negli ultimi due mesi di campionato. Bonfanti può fare ancora molto, si sbloccherà. Importante averla sbloccata subito. Al primo tentativo Tremolada pennella la punizione giusta per la testa di Strizzolo, sfera all’angolo ed esultanza liberatoria della panchina: Tesser sapeva che una rete ad inizio gara avrebbe indirizzata i suoi verso la gara che avevano preparato: attenta ai dettagli, minuziosa nella fase difensiva e intensa dal punto di vista temperamentale.

Il Modena non ha lasciato nulla al caso ed è stato premiato, seppur abbia dovuto fare i conti con l’ennesimo colpo di sfortuna. La sensazione è che l’infortunio al ginocchio a Poli non sia cosa da poco, lo stesso Tesser ha parlato di distorsione e ciò significherebbe qualcosa come un mesetto o più di stop, fortunatamente c’è la sosta che consentirà di recuperare interpreti che tanto sono mancati. Nel frattempo, il mattone più pesante Pergreffi e compagni lo hanno messo a terra. La salvezza si avvicina, e il Modena ora fa bene a focalizzarsi solo ed esclusivamente su quello perché nelle montagne russe di questo campionato è un attimo tornare a parlare di crisi. Con equilibrio, come tanto piace al suo allenatore, la squadra è tornata a fare punti con le armi che meglio conosce. Boccata d’ossigeno essenziale per non presentarsi a Palermo come si fosse davanti ad un bivio.