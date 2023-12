Il Modena demolito a Cremona in 38 minuti. La formazione cambia ancora, squadra in tilt

Serve, anzitutto, dirlo con estrema franchezza prima di avventurarsi nei vari, sportivamente drammatici, giudizi: quello di Cremona non può essere il Modena, brutto e impaurito, privo di idee e sfilacciato. Detto questo, è importante ora riflettere sulle scelte iniziali di Bianco. Il dibattito è spesso attuale: ci si chiede se cambiare di continuo formazione e schieramento tattico sia davvero un bene. Vero, il presentarsi in maniera camaleontica può offrire dei vantaggi, una squadra capace di giocare in più modi si dimostra duttile e il Modena diverse volte lo è stato. Ma, arriva un momento, più o meno per ogni allenatore, di trovare una quadra intorno ad un undici che sia titolare. La famosa formazione che si ricordi a memoria. Insomma, a guardare il Modena di Cremona non solo ci si fa delle domande ma, evidentemente, ci si dà anche delle risposte. Sulla lacune difensive di Guiebre, delle quali si è detto sin dal suo arrivo un’estata fa per sostuire Azzi (poi rimasto fino a gennaio) e tema tattico anche per Bianco che utilizzato l’esterno troppo poco. La frittata sul gol di Pickel al 29’ è emblema molto chiaro ma, sia chiaro, le responsabilità sono da suddividere. Perché i canarini non sembrano squadra compatta, la fase difensiva non è efficace, lo si nota soprattutto nelle catene esterne, tra braccetti ed esterni, distanti tra loro quando i grigiorossi hanno la sfera. Il vantaggio di Collocolo è azione molto ’facile’ per la formazione di Stroppa, così come gli altri gol a dire il vero. Al 32’ Coda scappa via ai centrali gialloblù e coglie il palo, sulla ribattuta si fionda Ghiglione e ribadisce in rete. Il poker porta la firma ancora una volta di Pickel che svetta in area tra Pergreffi, Zaro e Gagno e festeggia la sua personale doppietta. Quello è anche il momento esatto in cui il direttore sportivo Davide Vaira si alza dalla sua postazione in tribuna per poi abbandonarla anche nel secondo tempo e seguire la ripresa nel tunnel con Matteo Rivetti. Chiaro che la delusione non si possa nascondere in questi casi, chissà che già questa trasferta, la prima di due che il calendario ha presentato al Modena sotto Natale, non possa aver convinto la dirigenza ad accelerare le riunioni di mercato. Ad ogni modo, nella ripresa accade ben poco nonostante gli inserimenti di Bonfanti e, ancor prima del duplice fischio, di Cotali e Manconi. Resta a sedere, per la seconda volta consecutiva Tremolada. Il dato, con il quale chiudere, è il seguente. Il Modena, con le prime 8, ha ottenuto il successo solo con il Catanzaro, poi 4 sconfitte (Samp, Venezia, Palermo e Como) e due pari (Parma e Cittadella). Se le ambizioni vogliono essere davvero alte, serve uno scatto.