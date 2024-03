Il Modena dopo la Feralpi. Tutta la rosa sotto esame

Quel senso di responsabilità richiamato da Vaira e da tutta la società, all’indomani del black-out con la Feralpi, può essere letto anche dal punto di vista dei numeri della rosa. E ci riferiamo in particolare ai minuti giocatori dai componenti del gruppo di Bianco, per il quale è sempre stato fondamentale concedere opportunità a tutti, se meritevoli.

L’assenza dei cosiddetti senatori fa sicuramente rumore, soprattutto in questo momento della stagione e non si può fare a meno di non notare che da Palermo in avanti, il tecnico abbia intrapreso una strada ben precisa a tal proposito. A Pergreffi sono state concesse 16 presenze su 28 convocazioni (1.185 minuti) al pari di Cauz, a Gagno 18 presenze su 28 (1.574 minuti) a Oukhadda 21 presenze ma con appena 1.267 minuti. Il più presente è Zaro (29 presenze su 29 convocazioni, una sola gara saltata per squalifica a Venezia). Tremolada è stato inamovibile proprio fino a Palermo, giocando in 21 occasioni su 30 e rappresenta l’emblema di quanto stiamo provando a spiegare. Via, via tutti gli altri. Palumbo 28 su 28, Magnino 29 su 29, Manconi nelle sue 27 convocazioni ha giocato 27 volte, Strizzolo 19 gettoni in 20 convocazioni, Duca ha fatto crescere il suo dato col passare del tempo (18 partite su 24 chiamate) Bozhanaj ha messo minuti in 15 situazioni su 21 volte, ma di quest’ultimo deve essere sottolineato il fatto che ha intrapreso un percorso di crescita forse per qualcuno abbastanza lungo, ma non possiamo giudicare ciò che non vediamo durante la settimana.

Gli unici, effettivamente, a non essere mai rientrati nelle turnazioni sono stati i giovani Vukusic e Mondele e Giovannini, di cui si è ampiamente parlato in passato. Anche da questi dati (di freddissima cronaca), nasce dunque il confronto post Feralpi nel quale si è chiesto responsabilità in questo momento, pur non facendo drammi. D’altronde, già i cambi di formazione ci avevano dato una grossa indicazione sulla volontà dell’allenatore di tenere tutti più o meno sullo stesso livello di attenzione, giusto o sbagliato che sia. Perché, ad oggi, anche Bianco ha le sue responsabilità e ci mancherebbe altro, si è tutti sulla stessa barca. Giocatori, allenatori, dirigenti e società. Trovare colpevoli non è mai gioco semplice, andrebbero quasi sempre suddivise. Così come l’unità di intenti deve essere sempre obiettivo di tutti nei mari in burrasca, altrimenti la nave affonda. Certo è che dopo aver snocciolato i nomi e i temi tecnici, è giusto sentirsi un po’ tutti sotto esame.