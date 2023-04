Il Modena è di nuovo in pole per Catellani

di Alessandro Troncone

Come fosse un gran premio, il Modena torna a guidare la corsa che porta ad Andrea Catellani per affidargli le chiavi del settore giovanile dal prossimo anno. Ma, andiamo con ordine. Ricorderete, già tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023 il Modena ha iniziato a gettare le basi per il futuro, presa la decisione di valorizzare il lavoro di Mauro Melotti consegnandolo nelle mani di un degno successore.

Quella di Catellani è stata, sin da subito, una prima scelta perchè rappresenta il profilo che la famiglia Rivetti ritiene idoneo alle sue idee: giovane, in rampa di lancio, legato al territorio e, non fa mai male, ambizioso al punto giusto. Tra le parti ci sono diversi colloqui, contatti frequenti, tanto da arrivare a stipulare un accordo privato che avrebbe dovuto trasformarsi in un contratto vero e proprio in queste settimane, a dire il vero intorno al mese di marzo. Ma, come in ogni trattativa che si rispetti, mancava il colpo di scena e ci ha pensato l’Inter a scriverlo in questa sceneggiatura. Il club nerazzurro viene a sapere dell’addio di Roberto Samaden dopo anni alla guida del settore nerazzurro e così, Marotta e Ausilio, avrebbero individuato in Catellani uno dei nomi papabili per il futuro. Catellani, ma non solo. Perchè nella rosa interista appaiono certamente altri nomi, seppur l’ex Modena e Reggiana sia stato immediatamente chiamato dai dirigenti di Zhang per comprendere possibilità e margini, considerato l’accordo privato coi canarini che avrebbe costretto Catellani a pagare una penale in caso di passaggio all’Inter. In questi giorni, la famiglia Rivetti e Davide Vaira hanno nuovamente incontrato Catellani e sembra sia stato incontro quasi decisivo. All’attuale responsabile della Spal è stato mostrato il progetto modenese, incentrato su quella voglia di costruire qualcosa di importante nei prossimi anni (quindi, Catellani non avrà la pressione di dover raggiungere risultati immediati), anche grazie al centro sportivo prossissamente realtà. Altro dettaglio non trascurabile è il tema della territorialità.

Lavorare per crescere talenti del territorio, modenesi e più in generali italiani, avrebbe affascinato Catellani che, all’Inter, avrebbe a che fare con quantità infinite di stranieri, problema che non è solo nerazzurro nel panorama calcistico attuale. Per quanto riguarda gli uomini vicini a Catellani, il suo vice sarebbe Alessandro Orlandini. Dall’avventura alla Spal, potrebbero arrivare Troiano e Pensalfini come possibili allenatori per le squadre giovanili, personaggi che il pubblico modenese conosce piuttosto bene. Troiano ex giocatore ed ex vice di Paolo Mandelli alla Primavera ferrarese. Ma, per ora, queste sono solo ipotesi. Quel che è, invece, certo è il sorpasso del Modena sull’Inter in questo estenuante gran premio per aggiudicarsi Andrea Catellani.