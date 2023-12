Il Modena e l’importanza dei jolly. Con Riccio diverse variabili tattiche

Forze fresche in arrivo. Paolo Bianco aveva quasi sorpreso tutti confermando gli stessi undici per tre gare consecutive (con Parma, Reggiana e Como) ad eccezione dell’unico cambio sul lago con Gagno tornato titolare al posto di Seculin. Squadra che bene ha fatto difficilmente si cambia, ma è altrettanto vero che le possibilità di scelte sono state piuttosto ristrette nell’ultimo periodo sul finire dell’anno il Modena sa bene di avere bisogno di nuova linfa dalla panchina.

Ne ha messa parecchia Kleis Bozhanaj, unico vero jolly che Bianco ha potuto pescare di recente per dare una sterzata a partite in bilico, una di queste ormai consegnata direttamente alla storia. Di quella freschezza c’è grande necessità, soprattutto negli ultimi metri di gioco nei quali i canarini spesso risultano poco coraggiosi o molto legati ad un passaggio di troppo. Poi, non si dimentichi che anche il peso ha la sua importanza e il ritorno di Strizzolo deve obbligatoriamente offrire di nuovo questa soluzione alternativa, fisica e profonda. Ricorderete l’azione di Brescia nella quale guadagna il rigore o la celebre azione di Como nella quale subisce il fallo prima da rosso e poi annullato di Odenthal, tutti esempi di un gioco profondo di cui il Modena ha a volte bisogno per stappare le difese avversarie. Infine, e qui Bianco si è sempre focalizzato molto, i gialloblù hanno imparato ad essere camaleontici, dinamici, fluidi grazie alla possibilità di giocare con una difesa a 3 quando è in possesso di palla e a 4 quando invece non lo è. In tal senso, la duttilità di Riccio era sembrata fondamentale, così come lo è quella di Ponsi, evidentemente. Il rientro del ragazzo della Juventus riconsegna a Bianco l’opportunità di tornare a lavorare su più tavoli tattici per sbloccare la corsa degli esterni, ne fu un altro esempio il 4-4-2 mostrato a Catanzaro tanto per intenderci, oppure il sistema a 3 di Brescia con Pergreffi e Zaro e non fu un caso che in entrambe le partite fu schierato Guiebre più avanti. Insomma, un allenatore gode quando può contare sull’abbondanza e su più soluzioni da studiare. Perché, è fisiologico, le scelte limitate portano poi ad una certe prevedibilità del gioco in alcune circostanze e molte partite si vincono, invece, sorprendendo l’avversario anche con una ’semplice’ mossa tattica.

A proposito di scelte e possibilità, ci si dimentica quasi sempre di Giovannini ormai ma una delle tre occasioni finali di Como porta anche la sua firma. È tutto sul piatto di Bianco, in attesa del rientro di Gerli, forse il vero centro nevralgico del gioco canarino.