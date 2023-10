"Il Modena è migliorato. Bianco ha idee innovative"

di Davide Setti

La miglior partenza della sua gestione, la piena fiducia nelle idee di Bianco e la sintonia totale col ds Vaira. E poi la convinzione di poter regalare a Modena il nuovo centro sportivo in 18 mesi. Sono tanti i temi che il presidente gialloblù Carlo Rivetti ha toccato a latere dell’evento ’Salute e Performance’, il progetto del settore giovanile gialloblù dedicato agli atleti in crescita e alle loro famiglie che si è svolto ieri sera al Forum Monzani. "Il settore giovanile sta andando molto bene – le sue parole – e questo progetto è di grandissima innovazione, tanto che il presidente Balata della Lega di B – ospite ieri sera all’evento, ndr – ci ha definiti una società modello. Il centro sportivo? Il progetto è pronto e dal momento in cui tutto venisse approvato e sarà posata la prima pietra contiamo in 18 mesi di realizzarlo. Per me è una prima pietra fondamentale, i grandi giocatori la prima cosa che chiedono per venire in una società è di vedere il centro sportivo e noi ne abbiamo bisogno come il pane se a un certo punto vogliamo crescere anche nei risultati sportivi". La parte sportiva per ora soddisfa pienamente il numero uno canarino. "La partenza di queste prime 9 giornate – prosegue – è in netto miglioramento rispetto al passato, già vedo un sistema di gioco che mi soddisfa completamente. Ho scelto un allenatore emergente come Bianco perché lo spogliatoio aveva bisogno di una scossa, ho visto dal mister idee innovative. Mi piace l’occupazione del campo, il recupero della palla alta. L’attacco non segna? Forse ultimamente siamo un po’ latitanti ma la squadra crescerà. Orgoglioso di avere due giovani come Abiuso e Bonfanti". L’ultima battuta è sul futuro. "Bianco ha detto che prima o poi il Modena con noi andrà in A? Ai progetti serve continuità, ma dico la verità, spero di esserci ancora io quando il Modena andrà in A… Il Braglia? Necessiterebbe di interventi, noi li abbiamo fatti, ora la domanda va fatta ad altri…".