Il Modena gestirà lo stadio Braglia Se sale in A il canone arriva a 300mila euro

Il Modena calcio avrà in gestione lo stadio Alberto Braglia per i prossimi sei anni con una opzione di rinnovo per altri sei. La notizia, certamente attesa, è stata ufficializzata ieri con un comunicato da parte del Comune di Modena, dopo che la società canarina aveva partecipato al bando, unica realtà tra l’altro a presentare la propria proposta. La nota di piazza Grande lascia trasparire soddisfazione per questo accordo, che prosegue nell’ottica di un ottimo feeling instaurato tra la famiglia Rivetti e l’amministrazione comunale. La commissione tecnica che nei giorni scorsi aveva esaminato la documentazione presentata dalla società canarina, ha quindi disposto l’assegnazione dell’impianto a partire dal prossimo primo luglio. La gestione riguarderà anche la palazzina ex Csi di viale Monte Kosica 124, che si aggiungerà quindi appunto allo stadio e agli spazi e uffici dedicati al campo di gioco.

L’assessora allo sport Grazia Baracchi ha parlato di "un progetto sportivo articolato e pluriennale, mantenendo prioritario l’utilizzo dell’impianto per attività calcistica di alto livello con presenza di pubblico numeroso, e favorendone una gestione efficiente e vantaggiosa per la città".

Per parlare di cifre, si prevede un canone annuo, a cui andrà aggiunta l’Iva, che cambierà a seconda della categoria in cui militerà il club. 300mila euro per la serie A, 90mila per la B, 60mila per la C e 30mila per la D. Il Modena dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le strutture (ad eccezione degli interventi in carico di Hse-Hera) e alla manutenzione straordinaria del terreno di gioco e dell’immobile ex Csi. L’amministrazione si farà carico del costo delle utenze , che la società rimborserà con una cifra forfettaria stabilita in 150mila euro annui e si occuperà, entro la fine del corrente anno, del rinnovo del certificato di prevenzione incendi con investimenti per circa 200mila euro. Il Comune inoltre si riserva l’utilizzo gratuito dell’impianto per un massimo di due eventi all’anno, impegnandosi a ripristinare eventuali danneggiamenti al manto erboso che si dovessero verificare. In più, come recita la nota, "l’Amministrazione si impegna, inoltre, a provvedere alle manutenzioni straordinarie concordando col concessionario un programma di interventi straordinari, con priorità alle azioni di miglioramento della sicurezza e dell’integrità della struttura, compreso un intervento che verrà progettato nei prossimi mesi per dedicare allo stadio una cabina di trasformazione maggiormente rispondente alle necessità attuali dell’impianto in termini di fornitura elettrica dalla rete.

Per trasformare la assegnazione del bando in contratto vero e proprio, ci sarà un sopralluogo per verificare lo stato di fatto attuale delle strutture e il Modena dovrà garantire una fideiussione della durata di sei anni. Da ricordare che la società canarina aveva già provveduto in questo biennio a lavori di una certa importanza, quantificabili in circa un milione di euro, come spogliatoi, tunnel di accesso al campo, torri faro, adeguamento della sala stampa e recentemente l’area per i diversamente abili.

Alessandro Bedoni