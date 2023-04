Il Modena ha nel mirino l’ottava vittoria di fila

Ottava vittoria di fila cercasi per il Giacobazzi Modena che nel terz’ultimo turno di Serie B alle 15,30 ospita Jesi, mentre gli Highlanders Formigine possono timbrare anche matematicamente una salvezza ormai raggiunge ricevendo il fanalino Imola. Modena è seconda a -3 da Viadana in vista dello scontro diretto di settimana prossima e vuole tenere vivo il sogno della A. "Tutto può ancora succedere e dobbiamo restare concentrati per provare a raggiungere un obiettivo in cui abbiamo sempre creduto – afferma Francesco Tarantini, seconda linea biancoverdeblù – purtroppo l’infortunio alla mano mi ha tenuto fuori per diversi mesi, anche se la prima esperienza lontano da Piacenza la giudico positiva fin qui. Ora voglio essere utile alla squadra per queste ultime partite, in cui ci sarà bisogno di tutti".

Le altre del 20° turno: Lions-Firenze, San Benedetto-Cus Siena, Bologna-Viadana B. Riposa: Florentia. Classifica: Viadana B 80, Giacobazzi 77, Florentia 76, Bologna 63, Firenze 51, Jesi 26, Highlanders 25, Lions 24, San Benedetto 22, Cus Siena 18, Imola 12.