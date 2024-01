Il Modena ha scelto l’attaccante: è Soleri. Trattativa avviata per la punta del Palermo

Tra pochi giorni, il mercato degli attaccanti entrerà nel vivo. Il Modena, com’era noto dalla fine del girone d’andata, qualcosa aveva in mente e stando a quanto raccolto nelle ultime ore l’identikit dell’uomo giusto da inserire in rosa è stato individuato.

Si tratta di Edoardo Soleri, 26enne, attualmente risorsa del Palermo di Corini dove, però, sta giocando poco rispetto alle attese che lui stesso aveva ad inizio stagione. Appena 269 minuti, spalmati su 12 presenze e una sola rete nel suo bagaglio, anche una rete nell’unica partita di Coppa Italia giocata. Storia molto diversa dalle 29 presenze dello scorso anno nelle quali non aveva comunque segnato tantissimo (4 reti, di cui una al Modena), le gerarchie sono decisamente cambiate in Sicilia e Soleri andrà via in questo mercato di gennaio. Già durante la scorsa settimana il Modena ha iniziato a sondare il terreno, fino a raggiungere un accordo di massima con il giocatore sul quale ci sono altre piazze ma che gradisce la destinazione emiliana, tale concorrenza ha spinto l’entourage del giocatore ad ascoltare tutte le offerte sul tavolo ma la priorità di Soleri sembra proprio sia finita sui canarini. Ora, resterà da capire come il Modena vorrà risolvere l’affollamento che si creerebbe davanti, dove sono già presenti Manconi, Strizzolo, Falcinelli, Bonfanti e Abiuso. I primi due restano inamovibili, le riflessioni sono da fare tutte sugli altri. Di Falcinelli abbiamo detto del contratto in scadenza a giugno che non sarà rinnovato, ovvio che se il giocatore ricevesse proposte già in questo gennaio un addio potrebbe verificarsi in anticipo. Il Pisa resta vigile su Bonfanti e ’lo squalo’ piace (molto) anche al Bari, pare che il ds Ciro Polito abbia individuato in lui il rinforzo che serve per l’attacco biancorosso e ci sarebbe già stato un incontro con l’entourage della punta. Ma il Modena considera Bonfanti ancora un patrimonio e valuterebbe le condizioni più giuste ad un eventuale trasferimento temporaneo, con obbligo o diritto di riscatto tanto per ipotizzare una formula. Quasi certo di andare alla ricerca di continuità è Abiuso che piace a diverse realtà di serie C.

Ad ogni modo, il Modena il suo profilo per rinforzare l’attacco l’ha trovato e risponde al nome di Edoardo Soleri. Cresciuto nella Roma, 89 presenze nel Palermo con 18 reti messe a segno. Punta centrale che può essere molto utile nel gioco di Bianco: fisicità e profondità. Non resta che attendere gli sviluppi dei prossimi giorni e inquadrare ancor di più le strategie in uscita dei canarini, ora chiamati a scegliere su chi puntare fortemente nel girone di ritorno tra gli attaccanti in rosa.