Il Modena in crisi cerca un Terni al lotto

Il compleanno numero 112 della sua storia, non è stato dolcissimo. Il club ha ricordato le leggende che hanno vestito la maglia del Modena in passato, in tanti si sono uniti agli auguri nei vari commenti, ma il clima, si sa, non è proprio dei più idilliaci.

Ci si mette anche Sportitalia, la quale nel pomeriggio di ieri ha rilanciato un contatto tra Vaira e Cristian Bucchi, ex bomber canarino e tecnico le cui ultime stagioni non sono andate esattamente benissimo (è libero da un anno, dopo l’esonero da allenatore dell’Ascoli). Come si suol dire, fa parte del gioco attuale questo valzer di nomi che minano la posizione di Bianco saldamente confermata nemmeno 48 ore fa da Carlo Rivetti in persona. Certo è che se oggi la situazione dovesse crollare, un paio di domande sarebbe giusto farsele. Al contrario, i tifosi canarini saranno felici di festeggiare una vittoria attesa oltre due mesi. Tifosi che, a proposito, la scorsa notte hanno affisso uno striscione sui muri di viale Monte Kosica in cui si chiedeva alla squadra di ’tirare fuori gli attributi’ e, attraverso un comunicato del gruppo ’QBR 1912’ hanno fatto sapere di aver incontrato staff e giocatori prima della partenza verso Terni con l’obiettivo di "spronarla ad uscire da questo momento delicato per chiarire alcuni punti". In tutto questo c’è il campo. Non avendo rilasciato dichiarazioni, per Paolo Bianco sarà gioco facile sviare alle nostre ipotesi di formazione. Non è partito per l’Umbria Cauz, per lui problema al polpaccio. Confermata dunque la presenza di Pergreffi nel terzetto di difesa. A centrocampo, senza Gerli, la regia sarà tutta di Palumbo ma per supportare questo tipo di gioco Bianco potrebbe rilanciare a sorpresa Luca Tremolada, riproponendo di fatto il 3-4-1-2 visto nel secondo tempo con il Bari. Quindi Palumbo e Santoro (o Magnino) in mezzo al campo, davanti a loro Tremolada alle spalle di Gliozzi e Abiuso.

E per Palumbo e Corrado sarà anche gara sentita, i due sono grandi ex e saranno attesi dal pubblico di Terni vedremo con che tipo di accoglienza. Insomma, la tensione ci sarà tutta. Come se non bastasse la settimana che il Modena ha appena trascorso, la partita di oggi ha il sapore di un dentro o fuori per tanti motivi. Primo, la classifica. Si tiri fuori, oltre che i clebri attributi, senso di responsabilità. Forse il vero dettaglio che sta mancando agli uomini di Bianco.