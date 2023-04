Il Modena ingaggia anche Henriquez

Pasqua con regalo a sorpresa per la Comcor Modena sempre piu protagonista sul mercato. Arriva a Modena, in casacca gialloblù, un grande atleta come l’olandese Henriquez Zaino (foto) classe ’98, in grado di fare la differenza. Si presenta con un curriculum di spessore, nel ruolo di interno: batte sia sinistro che destro, con grande velocità sulle basi. Ha giocato in Italia a Piacenza poi con Oltretorrente in serie A, con una stagione agonistica nel campionato tedesco. Dopo lo stop per il Covid ha ripreso l’attivita professionale, coi Twins Curacao, nel protettorato delle Antille Olandesi, disputando con successo la Summer League Caraibica. Si mette a disposizione del manager Nanni, pronto nel ruolo di seconda base, un vero miracolo di mercato gialloblù. Non ancora sufficiente, però, per presentare una ’rosa’ completa con ambizioni da protagonista. Lo staff tecnico con gli ultimi arrivi (sono cinque nuovi giocatori nel Modena 2023) puo lavorare e programmare lam nuova stagione. Acquisti fatti con un occhio prudente a un bilancio contenuto "che garantisce un futuro". L’ avventura del team continua con impegno e sacrificio, si spera in nuovi innesti, per un team, che pensa in grande. Continua intanto la preparazione dopo le amichevoli: Codogno, Parma, Oltretorrente Parma. C’è l’amichevole al ’Torri’, in questo weekend di Pasquetta, un impegnativo test contro i bolognesi dell’Athletics. Utilissimo per i tecnici, questo match, gara uno alle 15, gara due alle 20 per una rotazione completa su due fasi, di tutti gli atleti a disposizione nei vari ruoli del diamante.

Giovanili. Positive notizie dal sempre più attivo settore giovanile, gli Under 12 hanno vinto domenica scorsa il Torneo Giovanile di Parma, manager il cubano Ronald Duarte, che cura l’under 18, coi coach Beniamin, e Panizza, nel naturale serbatoio della A, vedi gli inserimenti dei ’prospetti’ Cirilli, Martinelli.

Softball femminile. Sempre più ragazze si avvicinano a uno sport in grande ascesa, aiutate dal passa parola, del batti corri in gonnella. Guidate dal manager Pomochtchnikova, coach Zoboli, De Renzi e Natascia.

Giorgio Antonelli