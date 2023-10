Il Modena prepara la sfida di Bari. Focus sulle conclusioni e partitella

Una settimana al Bari (i gialli sono attesi al San Nicola sabato prossimo alle 14) e c’è il pallone al centro dell’allenamento che Paolo Bianco ha scelto di aprire al pubblico. I canarini si sono ritrovati ieri mattina al campo ’Rognoni’ della Madonnina, dove si allenano da qualche giorno per lavori ai campi dello Zelocchi e al Braglia e dove il tecnico ha insistito con le esercitazioni improntate a migliorare anche la fase realizzativa. Dopo una primissima fase di riscaldamento con e senza la sfera, il gruppo è stato diviso in due, con Pensalfini e Bruno e ha svolto diversi esercizi per le conclusioni in porta, come noto grande ’tema’ di questo inizio campionato messo in relazione con la scarsa vena realizzativa della squadra. Conclusioni in porta che, a vederle in allenamento, pare nemmeno siano uno dei difetti che ha avuto questa squadra fin qui, ma, evidentemente, la partita è sempre tutt’altra cosa rispetto al lavoro settimanale.

Bene Bonfanti e Manconi, anche Falcinelli si è distinto tra gli altri. Nella seconda parte, partite a ranghi completi e a campo intero, nelle quali sono continuate le prove di 4-3-1-2 con formazioni differenti e che nulla possono ancora suggerire rispetto alla formazione titolare che scenderà in campo al San Nicola di Bari sabato 21. Lì, Paolo Bianco spera di recuperare anche alcuni dei giocatori che ieri non si sono visti. Ai box c’era, ad esempio, Riccardo Gagno il quale sta osservando un lavoro specifico programmato, la sua presenza non è in dubbio in Puglia.

Incerta, invece, è quella di Duca, Gargiulo e Strizzolo, tutti impegnati nel recupero individuale dei rispettivi infortuni, ne sapremo di più alla ripresa degli allenamenti ad inizio settimana, idem per Bozhanaj. Più in generale, clima abbastanza disteso. Nonostante l’intensità dell’allenamento, non sono mancati i sorrisi e qualche occhio di riguardo dei tifosi verso Giovannini, sicuramente il giocatore più discusso della settimana a seguito delle dichiarazioni di Davide Vaira di mercoledì.

In attesa che la sosta per le nazionali si faccia da parte per lasciare spazio alla ripresa dei campionati, il Modena mette nel mirino Bari e si prepara al quarto big match di un mese di fuoco. Dopo la Puglia, ci sarà la trasferta di Brescia tre giorni più tardi. Ennesimo momento caldo, con l’obiettivo di invertire il trend.