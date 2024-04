Il Modena resta nel limbo. E il Catanzaro non scherza

Non ancora confortante, neppure drammatica. Il Modena è nel suo ormai solito limbo, dal quale fatica a riemergere da ormai due mesi abbondanti e che tiene tutti sulle spine, o almeno, sul pezzo. Perché se a Terni qualche timido segnale di risveglio si è visto, tranquilli non si può ancora vivere.

Lo spauracchio dei playout resta a 4 punti, tanto basta per non dormire sereni anche nella settimana corta che porta all’anticipo di venerdì sera con il Catanzaro, reduce dalla sconfitta casalinga con il Como ma tra le squadre più in forma in questo momento in circolazione. Cosa ha lasciato Terni? La sensazione che questa sorta di ’agonia’ che sta accompagnando il Modena sparirà solo concluse le ultime sei giornate di campionato. Insomma, pare non se ne voglia uscire. Gli ottimisti hanno intravisto sprazzi di reazione (pur con i limiti offensivi troppo evidenti), i pessimisti si saranno chiesti "ma se non si vince nemmeno con questa Ternana?". In effetti, i punti di vista possono essere molteplici. Dipende da che parte la si vuole guardare. L’unico punto di vista inequivocabile resta quello dei numeri, difficilmente contestabili.

Almeno 10 occasioni non sfruttate, oltre 20 tiri verso la porta di Iannarilli (ovviamente non tutti fra i pali), poco più del 60% di possesso palla e pericoli veri corsi appena uno solo, nel primo tempo. Facile da dire che sia mancata concretezza ed incisività, facile da dire soprattutto se non si tratta di una novità. Non è stato un problema isolato alla sola Terni, che al Modena manchi l’istinto killer negli ultimi 20 metri è ormai noto da mesi ed è pura questione di caratteristiche e qualità dei giocatori, qui l’allenatore può fare sempre molto poco se non allenare a dismisura in settimana tutti alla conclusione ma poi la partita è un’altra cosa. Ad ogni modo, la quantità di opportunità create cresce nel giorno in cui Bianco ritorna al trequartista (anzi, al doppio) e Tremolada. Sempre nei suoi alti e bassi, il numero 10 ha costruito, giocato, coinvolto. Ci ha provato, avrebbe potuto anche segnare. E rientra nelle note liete. Torna a lavorare bene la difesa, richiamata al senso di responsabilità e di ’protezione’ nei confronti della porta. Non sapremo mai se parte di questo merito sia anche del ritorno di Pergreffi ma il carattere del capitano si sarà fatto sicuramente sentire. Carattere che ora dovrà essere raddoppiato da qui a venerdi. Il Catanzaro è una macchina da gol e deve difendere il quinto posto, provando ad insidiare il quarto del Venezia. Per quanto qualcosa di buono Terni abbia lasciato, non si pensi che vada tutto bene. Si sta continuando a scherzare col fuoco. Nulla è ancora drammatico ma nemmeno confortante.