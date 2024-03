Il Modena ritrova la Feralpi. L’andata il primo rimpianto

Si ricomincia dove tutto è iniziato. In queste settimane non particolarmente brillanti, almeno a livello di risultati, per il Modena (otto punti nelle nove gare del girone di ritorno hanno una media di soli 0,88 a partita), si è tanto parlato, anche a ragione, di occasioni perdute. Infatti, se oggettivamente nell’ultimo match con la Cremonese ci si può anche appellare alla malasorte, in più di una gara precedente i canarini, in vantaggio di un uomo (anche contro i grigiorossi in verità, ma solo ad una manciata di minuti dalla fine), non sono riusciti a portare a casa l’intera posta. Ed ecco il riferimento con cui abbiamo attaccato il pezzo. Perchè domani al Braglia scenderà la Feralpisalò, ovvero la squadra contro cui il Modena ha avuto i primi rimpianti di questa stagione, dopo l’inizio sprint con tre vittorie consecutive.

Tutti ricorderanno, era il 16 settembre, ed i gialloblù sfidarono i gardesani al ’Garilli’ di Piacenza: tutto sembrò subito in discesa con la zuccata di Falcinelli dopo nemmeno centoventi secondi, una rete che però fu quasi subito riequilibrata da un eurogol di Balestrero. Seguiva il palo di Tremolada dopo venti minuti, e poi pochissimi sussulti, fino al penalty concesso a metà ripresa ai padroni di casa, poi sconfessato dal Var per simulazione da parte del verdeblù Felici, già ammonito e di conseguenza espulso. Era il sessantaseiesimo, e da lì cominciava la maledizione dell’uomo in più non sfruttato (come recentemente contro Cosenza, Spezia e Pisa), perchè nei rimanenti ventiquattro minuti più recupero il Modena non seppe rendersi più pericoloso, portando a casa un punto dal sapore non certo dolcissimo. E domani si riparte dalla Feralpi, questa volta al Braglia, con un fattore ambientale assolutamente favorevole (a ieri sera i biglietti in curva ospiti acquistati dai tifosi di Salò erano... sei), per una partita che il Modena non deve mettere assolutamente nella collezione delle occasioni perdute, facendo tesoro del ricordo dell’andata. Il campionato, lo stiamo dicendo da qualche settimana, sta ancora aspettando e nonostante tutto dice ancora che i gialli sono ancora ancorati all’ultima posizione utile per i playoff: con tutto il rispetto, ci mancherebbe, per una Feralpi che sta dimostrando di essere viva e che venderà la pelle certamente non a prezzo di saldo, la partita di domani per la truppa di Bianco è una di quelle da portare a casa. Per non avere un altro rimpianto con cui fare i conti.

Signore a un euro. In occasione della Festa della Donna, domani signore e bambine potranno entrare in qualsiasi settore del Braglia con un biglietto al prezzo simbolico di un euro. Inoltre a fine gara e fino alle 16.30 sarà possibile acquistare allo store mobile di viale Monte Kosica le uova di Pasqua ufficiali gialloblù.