Il Modena soffre le trasferte lunghe

di Alessandro Troncone

Cosenza, Cagliari, Bari, Frosinone, Terni, Reggio Calabria e, infine, Palermo. Continuano ad essere poco avvezze ai canarini le lunghe trasferte, rotolando verso Sud come piacerebbe dire ad una nota band musicale italiana (Sardegna compresa). Emerge un altro, particolare, dato di ritorno dalla triste spedizione siciliana: ebbene, dopo 30 giornate il Modena non è ancora riuscito a togliersi una soddisfazione al cospetto di questi appuntamenti, in noti ambienti caldi.

Zero punti quando c’è di mezzo un lungo viaggio, seppur non sia la geografia tema tattico sul quale discutere. Trattasi di curiosità, purtroppo non positiva e che dovrà essere da monito per l’ultimissima parte di campionato durante la quale il Modena avrà ancora da affrontare un paio di stadi molto calorosi lontani dall’Emilia: ad esempio, Perugia, poi Benevento, manco a farlo apposta due di quelle che stanno cercando di risucchiare il più possibile i canarini in quella tremenda lotta per la sopravvivenza. La squadra di Castori ci è riuscita, vincendo a Cittadella (prossimo avversario del Modena, il 2 aprile) riportando a 5 i punti che dividono la squadra di Tesser da umbri e Venezia, in zona playout. C’è, senz’altro, un tema di personalità e carattere non indifferente quando si gioca su certi campi. Sarebbe semplice ritornare sui secondi 45 minuti di Palermo, ma è sempre dal ’Barbera’ che arrivano spunti sui quali porre analisi. In Sicilia, di fatto, 3 giocatori su 11 hanno dimostrato di essere stati e di essere ancora giocatori che la B la masticano e la conoscono da tempo e parliamo di Strizzolo, Tremolada e Falcinelli (nella foto in azione proprio al ’Barbera’).

L’esperienza non è tutto ma è tanto, soprattutto per una neopromossa in cerca di consolidamento e se si pensa a quando Tesser sottolineava spesso il fatto che in molti la B non l’avessero ancora fatta, il tutto torna. Da Gagno a Oukhadda, Ponsi, passando per chi l’aveva solo sfiorata come Gerli, Armellino o Silvestri. È la verità della B, ci sono momenti e ci sono campi sui quali, spesso, vince e dice la sua l’esperienza. E sarà così anche domenica 2 aprile, con il Cittadella. Partita che non ammetterà errori o gambe molli, il Modena si giocherà quasi tutto il suo futuro perchè il calendario, d’ora in poi, somiglierà ad un girone dantesco.