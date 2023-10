Il Modena spuntato torna a vincere. Zaro è il cecchino del ’Rigamonti’

di Alessandro Troncone

BRESCIA

Il calcio è veramente indecifrabile e a Brescia il Modena lo ha provato sulla sua pelle. E, da serate del genere, può davvero passare la svolta di una stagione. Perché servono anche emozioni un pò forti, a volte. Mancava dal 2 settembre il successo, fu Strizzolo con il Pisa, ora è Zaro con il Brescia. Si fa molta fatica, molta, a trovare momenti di spettacolo nel primo tempo. Gli amanti della tattica, tuttavia, avranno apprezzato l’atteggiamento delle due squadre, quasi immedesimate in una sorta di partita a scacchi nella quale si erano preparate ad approfittare di un eventuale errore altrui. Qualcosa in più lo fa il Modena, senz’altro.

Il 3-4-2-1 consente di sfruttare le corsie esterne, Guiebre è a suo agio perché non ha eccessivi compiti difensivi, coperti da Pergreffi. Sembreremmo ripetitivi, ma siamo costretti a rimarcare ancora una volta che l’assenza di un attaccante che ’mangi’ l’area di rigore si sente o che faccia sentire una presenza imponente. Falcinelli si muove bene, è intelligente, ma primissima punta non lo è. Si rende pericoloso al 12’ con una spizzata sugli sviluppi di un corner, dieci minuti più tardi anche Olzer calcia alto da buona posizione: sono gli unici due acuti di un primo tempo che si chiude senza lode e senza infamia. Come a Bari, tra l’altro, Bianco la mostra anche nelle scelte della ripresa la sua insoddisfazione offensiva, cambiando tutto il reparto offensivo al 57’: entrano Strizzolo, Tremolada e il jolly Bozhanaj. E, quest’ultimo, si conferma funambolo interessante, fastidioso da marcare in quella zona del campo dove oscilla guadagnando calci di punizione. Sono guizzi, certo promettenti, ma destinati ad appiattirsi in una serata davvero non da ricordare per gli spettatori giunti al "Rigamonti". Non cambia lo spartito nel secondo tempo, d’altronde i numeri vorranno pur dire qualcosa: il Brescia ha subito sole due reti e segnate sei, il Modena ha letteralmente un problema a finalizzare e non è più una novità. Al 71’ Bisoli ha una buonissima occasione, per molti c’è l’illusione del gol. Ma, come accade in queste partite così piatte, l’episodio stappa la partita e ne gode il Modena: all’85’ Tremolada lancia in profondità Strizzolo, uscita disperata di Lezzerini che stende l’attaccante e si vede estrarre il giallo. Calcio di rigore (dopo un consulto al Var) che Tremolada si assume la responsabilità di battere: Lezzerini para un conclusione non idilliaca. È solo l’inizio di un finale incredibile. Dal corner seguente calciato sempre da Tremolada, nasce la testata di Zaro, quella sì da bomber vero, ad insaccare il vantaggio. Qualcuno, in tribuna, ha detto: "Questi ultimi 5 minuti valevano la pena di essere vissuti qui". Ebbene, un mese e mezzo dopo, che vittoria al cardiopalma.