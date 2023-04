Il Modena Volley riparte dalla sfida con Monza

di Alessandro Trebbi

Con la qualificazione di Padova avvenuta mercoledì sera ai danni di Taranto, si è completato il tabellone dei playoff per il quinto posto, cui suo malgrado la Valsa Group dovrà partecipare per cercare di ottenere la qualificazione alla Challenge Cup 20232024, terza coppa europea per valore ma viatico fondamentale per richiedere, eventualmente, la promozione alla Coppa Cev.

Il percorso di Modena Volley, che molto probabilmente non giocherà con la formazione tipo di questi ultimi mesi, almeno non subito, inizierà in casa domenica, alle ore 18, contro la Vero Volley Monza. Sarà già la prima partita a dire se i gialloblù potranno avere ambizioni per le semifinali e per la vittoria finale del torneo, dato che in un girone da cinque squadre vanno avanti agli scontri ad eliminazione diretta le prime quattro. Sarà poi la volta della trasferta di Padova, mercoledì 19 aprile alle ore 20:30, mentre sabato 22 aprile gialloblù osserveranno il loro turno di riposo. Big match tra le due squadre che avevano terminato rispettivamente prima e terza la regular season martedì 25 aprile, quando Perugia ospiterà Bruno e compagni al PalaBarton, infine conclusione tra le mura amiche del PalaPanini domenica 30 aprile alle 18 con la Verona di Radostin Stoytchev che verrà a far visita alla Valsa Group alle 18. Come detto le prime quattro del gironcino all’italiana si qualificano per le semifinali che si giocheranno in gara secca domenica 7 maggio, mentre la finalissima che dà accesso alla Challenge Cup si giocherà sabato 13 maggio.

La domanda che si pongono i tifosi, ora, è con quale formazione giocherà Modena queste partite? Non è lontano dalla realtà ipotizzare che possa esserci molto turn over, e che i ‘grandi vecchi’, Ngapeth e Rossini su tutti, ma anche Bruno, possano trascorrere più tempo in panchina che in campo. Spazio dunque a Rinaldi e Sanguinetti, ancora, ma anche a Elia Bossi al centro, a Nicola Salsi al palleggio, a Tomas Rousseaux e Nicholas Marechal di banda ma soprattutto a Lorenzo Pope, se è in grado come sembra di tornare a calcare il campo. Sicuramente si ritaglieranno spazi molto importanti Lorenzo Sala e Riccardo Gollini. Probabile che la società punti a far giocare e crescere di più i giovani del vivaio e coloro che rimarranno (Sala e Gollini, appunto, Rinaldi, Sanguinetti, Pope) a discapito magari di chi sa già che deve preparare le valigie (Krick, Rossini, ma anche tutti i tre martelli non citati sopra). Verosimile che lo stesso discorso venga fatto anche da Perugia, mentre quasi certamente sia Padova che Monza che soprattutto Verona metteranno in campo le loro migliori forze per centrare una storica qualificazione europea.